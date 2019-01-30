Мнение. Почему в Барнауле провалилась система электронных проездных

В Барнауле уже два года действует электронная система оплаты проезда, но большинство горожан по-прежнему рассчитываются наличными. Полностью на транспортные карты удалось перевести только льготников, а среди остальных пассажиров к концу 2018 года проездные имели всего 6%. Вводя электронную систему оплаты, власти Барнаула выбрали самую дорогую из всех предложенных — за 58 млн рублей. Однако она оказалась не такая удобная, как расписывает «Центртранс».

Даже после повышения цен на проезд с нового года к транспортным картам подключились меньше 1 тыс. пассажиров. Для сравнения: только на трамваях в Барнауле ездят 150 тыс. человек в день. Очевидно, что люди не спешат обзаводиться транспортными картами, и их можно понять: попробуй, разберись, как ими пользоваться.

Анастасия Корягина , корреспондент altapress.ru.

Проблемы начинаются с момента пополнения карты. Сделать это можно несколькими способами, в том числе онлайн. Но мгновенно платеж зачислят только через киоски и банкоматы со специальным «кармашком» для транспортной карты. В остальных случаях деньги гарантированно придут только в течение суток.

Ради экономии в 2−3 рубля с поездки, наверное, можно потерпеть такие неудобства. Но и эту выгоду можно легко потерять и остаться в «минусе».

Взять хотя бы новые тарифы: на 20 и 42 поездки на 60 дней для всех, и на 45 поездок на месяц для пенсионеров. Они хороши тем, что действуют и в электротранспорте, и в автобусах. Но если по какой-то причине поездки не использовать до конца периода, они сгорят.

Я понимаю, в чем логика, когда ограничивают срок действия безлимитного проездного. Но почему мои деньги должны пропадать, если я отдала их за определенное число поездок?

Спасибо, хотя бы дали возможность продлить действие проездного — закидываешь новую сумму денег, и оставшиеся поездки плюсуются. Но и здесь есть ловушка: на карте ограничен максимальный баланс. Если лимит превысить, излишек «спишется» в пользу поставщика услуги.

Приведу пример. У человека проездной на 42 поездки, и он хочет пополнить его сразу на два месяца (это максимум) — до 1680 рублей. Наличными через банкомат можно закинуть только 1700 рублей. А оставшиеся 20 рублей не превратятся в еще одну поездку: их перечислят «Центртрансу», ведь сдачу банкоматы не дают.

Чтобы поменять тариф, нужно обратиться в газетный киоск и иметь при себе наличные. По-другому никак. На карте должен быть нулевой баланс, иначе все деньги, которые там есть, исчезнут при смене тарифа. Аплодирую стоя, «Центртранс». Видимо, сделать возможность просто дозакинуть нужную для нового тарифа сумму было невероятно сложно.

Электронный проездной , транспортная карта , билет. altapress.ru

Очень странно, что до сих пор действует блокировка проездных аж на 15 минут после расчета за поездку. А если человеку нужно проехать две остановки и пересесть на другой транспорт? Видимо, нужно ждать, когда карта снова активируется. Понятно, что эта мера должна исключить возможность ездить по проездному нескольким людям сразу. Но зачем сохранять это ограничение на лимитированных тарифах — какая разница, сколько человек ездят по проездному, если за каждого все равно спишется по поездке?

Вероятно, причина всех этих сложностей в том, что транспортные карты внедряли люди, которые сами не ездят в общественном транспорте. В результате изначально хорошая задумка превратилась в систему ниппель.

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года. Анна Зайкова

Я купила транспортную карту в декабре 2016 года. Попользовалась месяц и решила, что это не мое. Но после повышения платы за проезд планирую дать ей второй шанс. Ведь с проездным можно экономить, и доставать кошелек в транспорте не надо.

Мне не очень трудно пройти все это унижение с ликвидацией остатка на карте для смены тарифа. Но я уверена: многие барнаульцы не будут ломать голову над тем, чтобы постичь все нюансы этой системы. Ведь никто даже памятки по этим проездным для пассажиров в транспорте не повесил! Людям будет проще рассчитываться банковскими картами, когда такую возможность введут.

Городским властям пора, наконец, решить проблему отсталости этой системы. Если не упростить ее, мечтам мэрии о том, что доля пассажиров с проездными вырастет до 85−90%, не суждено сбыться. А вот вопросом сгорания поездок и денег на картах, на мой взгляд, стоит заняться прокуратуре. Есть у меня большие сомнения в законности этих условий.