Мнение редакции. Любите ли вы 90-е годы?

В соцсети вдруг реанимировали виртуальный флешмоб про 90-е годы. Несколько лет назад люди массово постили фотографии из того десятилетия и дружно ностальгировали. И вдруг — опять: странные прически, другая одежда, много спиртного и молодые лица. Именно такие, какими ты их видишь даже сквозь отпечатки прожитых 20 с лишним лет.

Андрей Никитин , 1994 год. Михаил Хаустов.

Что я могу сказать про мои 90-е? Было клево. Вокруг то рушилась страна, то пьяный президент дирижировал оркестром заграницей, то стучали шахтеры касками по мостовой, то веерно отключали электричество и закрывались заводы, а твой личный маленький мир был наполнен совсем другим.

Понимаете, когда они начались, эти 90-е, мне уже было 18, а когда закончились, не было и 30. И я открывал для себя свою собственную жизнь — не в прошлой семье с папой и мамой (нет, они остались, но я-то стал другим), а свою самостоятельную.

Я выбирал вуз и отрывался там на полную катушку, искал дело, которым буду заниматься, находил новых друзей, слушал новую музыку, читал новые книги, смотрел кучу фильмов, ходил на концерты. Знакомился с девушками…

Я устроился на первую работу, на вторую, на третью… Я получал первую зарплату, тратил ее на какую-то ерунду. Ел что попало: мог пообедать чебуреком на вокзале, запить какой-то дрянью, покурить и весело идти дальше. И при этом у меня ничего не болело! Носил купленные на базаре джинсы неизвестной марки со спортивной кофтой и ни минуты не комплексовал по этому поводу.

Кстати , а вот что постят сейчас про 90-е мои друзья в ФБ:

В эти годы я помог построить дом родителям и у меня появилась своя квартира. Я женился, и в конце 90-х у меня родился ребенок. Ну как я могу не любить это время?

Знаете, однажды (в те же 90-е) я спросил у бабушки, помнит ли она мрачный 37-й? Она мне ответила — это, может быть, для кого-то другого он был мрачным, а ей тогда исполнилось 13 лет и все было чудесно. Так получилось, что она вообще никак, никаким боком не сталкивалась ни с чем таким, о чем принято говорить, описывая 37-й. При этом у моего дедушки с другой стороны семьи в 37-м забрали пять родственников, двух из которых, включая отца, расстреляли через месяц. А у той первой бабушки конец 30-х был самым счастливым в жизни. Ну так получилось.

И для меня 90-е не были «лихими». Да, я ходил в «качалку», где жали штанги и бандиты, и милиционеры. Но в «качалке» они были просто качками и ничего сюда не тащили. Я знал, что на самом деле творится в стране, моих одноклассников сажали за разбой и наркотики. Но в силу счастья и радости, которое несет даже в самое трудное время молодость, как-то это все прошло боком.

И только потом я осознал, как было трудно моим родителям. Нет, я знал, что им трудно, но пока сам не стал отцом, не чувствовал.

Ностальгирую ли я по 90-м? Нет, не по ним, наверное, я немного грущу о себе 18−28-летнем. А будь это хоть 1870-е — не важно. У меня вот случились 90-е.