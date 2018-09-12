Мнение редакции. Население и власть не слышат друг друга, потому что говорят на разных языках

Объясните, почему чиновники говорят «на данном этапе времени» вместо «сейчас»? Или «ремонтные работы произведены в рамках программы» вместо «ремонт сделан по программе»? В мире, где люди все чаще общаются гифками, эмодзи и твитами, власть стремительно отрывается от народа.

В обычном разговоре многие чиновники умеют объясняться вполне грамотно, некоторые — даже образно и с чувством юмора. Человеческим русским языком. Но как только включается диктофон или они встают за трибуну — все, запускается программа «я бюрократ». Отдельная «радость» — письменные чиновничьи тексты.

Елена Маслова , обозреватель. Altapress.ru.

Вот, например, программа одного из кандидатов в губернаторы. Первое предложение: «Алтайский край — регион с богатой историей, славными традициями, с развитой диверсифицированной экономикой несырьевой направленности…» Вы серьезно?! На слове «диверсифицированной» от чтения отпадут все, кто мужественно до него дошел.

За последние примерно 10 лет правила коммуникации изменились радикально. Сегодня спрос на краткость и простоту. «Чересчур литературный высокий штиль, натужность, вынужденность работают плохо», — говорит медиатренер Всеволод Пуля.

Твиты, инстаграмм, видео — ими давно пользуется не только молодежь. Зрелые солидные люди давно бросают друг другу в WhatsApp и соцсети информацию в таком виде.

Конечно, власть должна оставаться консервативной. Однако не скучной до зевоты.

Но нет. Наши чиновники настойчиво придерживаются мнения, что если обращение от важного человека, то оно должно быть длинным, тоскливым и нашпигованные кучей умных слов.

Или вот еще выдающийся жанр — доклады на совещаниях, отчетах и прочих собраниях. Их смысл погребен под тоннами ненужных оборотов и расшаркиваний. «Промышленность — основа экономики региона…», «Сельское хозяйство — приоритетная отрасль»… Ну да, и солнце встает на востоке. На кой черт вообще говорить эти фразы?!

Иногда докладчики пытаются выступить, даже используют жанр презентаций. Но вы видели их? Мое любимое — многоколончатые таблицы мелким шрифтом.

Время от времени случается чудо и ведущий мероприятия просит: «Давайте по сути». И что? А ничего — люди же уже доклад приготовили, им его написали, утвердили. И продолжается бу-бу-бу.

Дорогие чиновники! Пожалейте людей, сослужите себе добрую службу — давайте говорить на понятном русском языке.