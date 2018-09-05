Мнение редакции. Нужен ли Барнаулу День города: за и против

9 сентября в Барнауле решили совместить выборы и День города. При этом традиционную программу праздника кардинально изменили, точнее, сильно сократили — днем в центре Барнаула почти ничего не будет. По данным altapress.ru, у городских начальников даже возникла идея — а не отменить ли праздник совсем. После этого в редакции altapress.ru возник спор — а нужен ли вообще нам День города?

Надежда Тиунова: почему я «против»

Надежда Тиунова , редактор Афиши. Altapress.ru.

,

,

,

,

,

,

(

,

Какоескажитеудовольствиевесь день бродить среди толп людей? В День города уже давно не происходит тогочто по-настоящему достойно внимания. Программы всех праздников одинаковы. Напримерпочти всегда в списке событий будет концерт «Сердцазвучащие в унисон»в этом году это дискотека с группой Enjoyв 2016-ом так называлось выступление духового оркестра).

Театральные представления всегда будут именоваться как-то вроде «Театр — городу» или «В гостях у Мельпомены». Даже не знаю, что хуже. На сцене весь день выступают «лучшие творческие коллективы Барнаула», пул которых остается неизменным уже лет 20. Со спортивными событиями вообще беда: кого сейчас заинтересуешь программой «Быстрее, выше сильнее».

Многие называют это стабильностью и традициями. По мне, это полная безыдейность и отсутствие фантазии.

Изюминка последних лет — турниры по боксу. Я люблю мордобой, на это можно посмотреть. Но слов своих обратно не беру: День города — скучнейшее событие, недостойное выхода из дома.

На площадях разворачивается торговля всем съедобным и несъедобным. Праздно шататься вдоль разноцветных лотков — любимое занятие барнаульцев. Как будто в другое время нельзя поесть шашлыков и негде купить бусы.

День города в Барнауле. Анна Зайкова

Дегустации — отдельное зло. Все, что бесплатно лежит, горожане хватают прямо с мангала (из-под ножа, с цветастых подносов), злобно расталкивая окружающих и стараясь одновременно подцепить на зубочистку, например, десяток кусочков сыра.

Фирмы соревнуются в яркости оформления лотков, превращая площади в большую свалку рекламы. Непонятно, что здесь делать, кроме как обниматься с несчастными маркетологами в костюмах коров, цыплят и медведей. И весь этот праздник мельтешит и орет до эпилептического приступа, так сказать, в полушаговой доступности.

Я помню времена, когда в День города продавали алкоголь, это было настоящим безумием. Говорят, после запрета «сократилось количество административных правонарушений». Может быть, и так, но принципиально ничего не изменилось — добрая половина празднующих уже с утра свиноподобна.

Однажды в начале 2000-х мне «посчастливилось» дежурить с милицией на День города. С горы на площади Сахарова открывался потрясающий вид на беснующуюся толпу. Вот в ней кто-то упал, рядом все шарахнулись в сторону и повалили еще десяток человек.

Давка в День города. Анна Зайкова

«Все, *****" — тихо сказал полицейский и нырнул куда-то вниз. У толпы своя математика и законы движения. Не зная их, вы рискуете угодить «под хоровод» так, что костей не соберете. Стоит ли того бесплатный концерт полузабытых российских «звезд»?

О том, что на День города дворы и подворотни превращаются в отхожее место, уже много говорили. В итоге город похож на сельскую девицу: она надела на праздник самое нарядное платье, но под ногтями все равно навоз. Тем, кто действительно любит Барнаул, смотреть на это тоскливо, и я рада, что в этом году отменили многие «традиционные» развлечения.

Скорее всего, есть несколько причин, по которым массовых дневных торжеств в этом году не будет. Но главная понятна: 9 сентября у нас намечен праздник покруче. Сходите на выборы. В конце концов, там тоже будут колбасу по бросовым ценам продавать. И сладкую вату. И хороводы будут, скорее всего.

День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. «Барнаульский Арбат». altapress.ru

Андрей Никитин: почему я «за»

Андрей Никитин , издатель. Altapress.ru.

,

,

,

,

(

Я считаючто такой праздник необходим Барнаулу. У нас в городе не так много устоявшихся традицийа именно традиции делают тот или иной населенный пункт не просто точкой на карте и сборищем домов для ночлега или работыа твоим родным местом. И традиция проведения Дня города в том видек которому мы привыкли, — это часть передачи образа и духа нашей малой родины от давно живущих в Барнауле к только появившимся тутнедавно рожденным или приехавшим).

Когда мы проводим день рождения города, то собираемся вместе. Мы встречаемся, пусть мимолетно, но со многими живущими здесь людьми. Мы видим, как нас много, и что нам все-таки интересны какие-то совместные акции, что мы осознаем себя не только индивидуальностями, но и общим — барнаульцами.

Конечно, это формируется не только Днем города. Но он один из элементов такого обобщения под одним определением всех индивидуумов, проживающих здесь. Это как день рождения конкретного человека. Его можно не проводить. Но на этот праздник ты зовешь самых дорогих людей, с которыми ты составляешь общую самую приятную тебе группу. Да и те, кого ты не позвал, все равно вспоминают о тебе в этот особый день и стараются сделать приятное — если и не подарить что-то вещественное, хотя бы одарить добрым словом.

Так и День города существует для того, чтобы сделать приятное друг другу и осознать, что мы не просто соседи по населенному пункту, не только те, кто толкается локтями в автобусе или мешает тебе в потоке машин в час пик. Мы вместе, в сущности, нормальные люди, которые могут улыбнуться земляку в наш общий праздник. И где-нибудь далеко от Барнаула кто-то из нас вспомнит это приятное чувство общего дня (или чего-нибудь еще общего) и чем-то поможет своему — барнаульцу.

День города-2017 на ул. Мало-Тобольской. «Барнаульский Арбат». altapress.ru

И без таких традиций, малых или больших, но понятных нам как свои, которые отличают нас, допустим, от бийчан или новосибирцев, но собирают каждая по-своему в этот огромный почти 700-тысячный «клан», кто мы будем? Да никто, ничем не скрепленные песчинки, рассыпающиеся по ветру.

Да, от одной отмены Дня города мы не перестанем быть барнаульцами. Но мы станем немного беднее в традициях. И у нас будет меньше того, что мы можем передавать новичкам. Ведь слово традиция происходит от латинского глагола tradere — «передавать».

А у нас с вами и так уже отбирают то какие-то важные места или понятные знаки, и их уже невозможно передать, приведя туда новичка-барнаульца, чтобы дать ему впитать то, из чего состоит и твое понимание этого города. Или, например, отбирают герб, дарованный в позапрошлом веке, заставляя омолодить наш довольно-таки старинный по сибирским меркам город эмблемой-новоделом. Так мы пробросаемся совсем традициями и что у нас останется? Просто набор улиц, на которых живут какие-то люди без общего?

Видимо, те люди, которые хотят отменить наш День города, так и не стали барнаульцами. Или уже не хотят ими быть. Но мы-то с вами все еще свои?