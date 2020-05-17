Многодетная семья на Алтае вылечилась от коронавируса: «Два дня мы все ревели»

Жительница одной из деревень Новичихинского района рассказала ГТРК «АЛТАЙ» , как ее многодетная семья переболела вирусной инфекцией COVID-19.

У 35-летней Марины с мужем трое детей, старшая дочь скоро станет мамой. История началась с приезда в гости кума, который ездит на заработки в Красноярск.

«Мы посидели. Были довольны, что гости к нам приехали, мы к тому же давно не виделись. Это было 12 апреля, а 17 апреля звонит кума и говорит, что у Саши коронавирус обнаружился. Я сначала подумала, что она шутит», — рассказала Марина.

В тот же день с семьей связались медики, у всех пятерых взяли тесты. Эта новость быстро разнеслась по поселку.

Женщина вспоминает, что в деревне тут же начался ажиотаж и поползли разные слухи.

«У нас даже молоко не хотели принимать. Я когда в больнице лежала, то домой не хотела возвращаться, думала, что будут эти взгляды. И сплетен было много. Один сказал, что в полицию меня увезли в наручниках, другие говорили, что умираем мы», — вспоминает Марина.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Женщина отметила, что первый тест был отрицательный, но повторные анализы подтвердили вирус у всей семьи.

«Два дня мы все ревели — два дня! Я прочитала, что за шесть дней человек умирает, поэтому мы ужас, что чувствовали», — вспоминает она.

Мужчину и беременную дочь госпитализировали в инфекционное отделение барнаульской горбольницы № 5, а младших детей вместе с Мариной лечили в детском госпитале Центра охраны материнства и детства.

У всех пятерых оказалась легкая форма коронавируса: ни кашля, ни температуры, но нюх потеряли. Впрочем, обоняние вернулось через пять дней.

«Когда мы приехали, люди адекватно к нам отнеслись. Я не стесняюсь, что переболела, от меня никто не шарахается и не отворачивается. Есть, конечно, единицы и не очень…», — отметила женщина.

Марина вспоминает, что в деревне нашлись добрые люди. Так, пока семья сидела дома, кто-то из соседей повесил на забор сумку с продуктами. А в течение двух недель, во время лечения в больнице, кормили и доили оставленных без присмотра трех коров.