Многодетная супермодель: Наталья Водянова в шестой раз станет матерью

Российская супермодель Наталья Водянова не побывала ни на одном показе моды в Париже, хотя ранее никогда не пропускала эти мероприятия, пишет «Газета.ру» со ссылкой на PeopleTalk.

«Говорят, Наталья Водянова беременна. Шестой малыш должен родиться зимой. Модель впервые пропустила Неделю моды в Париже из-за плохого самочувствия», — сообщает Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».

У Натальи трое детей от британского аристократа Джастина Портмана и двое — от нынешнего супруга Антуана Арно.

В последний раз Водянову видели 8 июня на светском вечере.

В соцсетях звезда тоже не появляется, последняя публикацию она сделала в апреле.

Таинственное затишье, вероятно, связано с ее интересным положением.