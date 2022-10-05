Многодетная супермодель: Наталья Водянова в шестой раз станет матерью

«Говорят, Наталья Водянова беременна. Шестой малыш должен родиться зимой. Модель впервые пропустила Неделю моды в Париже из-за плохого самочувствия», — сообщает Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».
У Натальи трое детей от британского аристократа Джастина Портмана и двое — от нынешнего супруга Антуана Арно.
В последний раз Водянову видели 8 июня на светском вечере.
В соцсетях звезда тоже не появляется, последняя публикацию она сделала в апреле.
Таинственное затишье, вероятно, связано с ее интересным положением.