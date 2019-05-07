Многодетным семьям будут частично компенсировать ипотеку

При рождении третьего или последующих детей семьи, у которых есть ипотека, будут получать из бюджета компенсацию на ее погашение. Депутаты будут рассматривать новый закон в приоритетном порядке.

Авторами инициативы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам Володина, необходимые на эти цели средства уже заложены в бюджет страны. Спикер Госдумы также подчеркнул, что закон будет иметь обратную силу и вступит в действие с 1 января 2019 года. «Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок», — подчеркнул Володин.

Первое заседание Госдумы, на котором будут обсуждать законопроект, назначено на 13 мая.

Идею выделять 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям, в которых родился третий и последующие дети, президент России Владимир Путин выдвинул во время послания к Федеральному собранию в феврале 2019 года. По его словам, макроэкономическая ситуация в России стабильна и позволяет осуществить такие выплаты из бюджетных средств.