Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 сентября 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Многодетным семьям дадут 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. рублей. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщил РБК со ссылкой на «Дом.РФ».

Многоквартирный дом.
Многоквартирный дом.
Михаил Хаустов

Право на такую компенсацию имеют ипотечные заемщики, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок и последующие дети.

Средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Для получения поддержки заемщикам нужно обращаться в банк, где они взяли ипотечный кредит.

После предварительной проверки документы будут направлены банком на рассмотрение в «Дом.РФ». При соответствии заявки условиям программы деньги перечислят на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита.

Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты.

Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб. Программа государственного субсидирования ипотечных ставок для семей была запущена в 2018 году. Льготная ставка составляет 6% — все, что выше, субсидируется государством.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость