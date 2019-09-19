Многодетным семьям дадут 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. рублей. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщил РБК со ссылкой на «Дом.РФ».

Право на такую компенсацию имеют ипотечные заемщики, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок и последующие дети.

Средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов. Для получения поддержки заемщикам нужно обращаться в банк, где они взяли ипотечный кредит.

После предварительной проверки документы будут направлены банком на рассмотрение в «Дом.РФ». При соответствии заявки условиям программы деньги перечислят на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита.

Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты.



Правительство планирует выделить в 2019 году на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки до 15 млрд руб. Программа государственного субсидирования ипотечных ставок для семей была запущена в 2018 году. Льготная ставка составляет 6% — все, что выше, субсидируется государством.