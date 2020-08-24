Многодетным семьям могут бесплатно выдавать автомобили

Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Иван Сухарев. По его мнению, семьи, в которых родился пятый ребенок, необходимо обеспечить автомобилями российского производства. Соответствующее письмо он направил главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову.
Депутат утверждает, что поддержка многодетных семей является приоритетом государства. Данная группа населения не всегда может позволить себе личный транспорт, хотя очень в нем нуждается.
«Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребёнка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счёт федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет. Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей», — говорится в тексте обращения.