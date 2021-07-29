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Жизнь

Многоцелевой модуль «Наука» пристыковался к МКС

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» пристыковался к МКС, сообщил Роскосмос.

Стыковка модуля "Наука" с МКС.
Стыковка модуля "Наука" с МКС.
Скриншот трансляции Роскосмос

Бортовые системы станции и модуля функционируют в штатном режиме.

Многоцелевой модуль на низкую околоземную орбиту вывела ракета-носитель «Протон-М» 21 июля. После отделения от третьей ступени его приняли на сопровождение наземные службы подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш.

На полет к станции потребовалось восемь суток.


Эта стыковка стала первой с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль № 1 «Рассвет», отмечают в госкорпорации.

В течение полутора часов после завершения стыковки космонавты провели контроль герметичности соединений и технологических коммуникаций. В первый день на борту «Науки» будут устанавливать приборы для анализа и очистки атмосферы.

Лабораторный модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

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