16 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности, говорится на сайте кабмина.

Мужчина пишет, ручка.
Мужчина пишет, ручка.
СС0

В постановления «О мерах поддержки мобилизованных лиц» внесли изменения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что это одна из мер дополнительной поддержки россиян, призванных по частичной мобилизации.

Если на службу по мобилизации призвали «единственного учредителя и одновременно руководителя», Федеральная налоговая служба будет направлять информацию в Росстат.

«Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчетность во время несения воинской службы», — отмечают в сообщении.

Мобилизованных бизнесменов освободят от штрафов за непредоставление отчетности.

Ранее сообщалось, что отсрочку от мобилизации для многодетных отцов сохранят в России.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость