Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

В постановления «О мерах поддержки мобилизованных лиц» внесли изменения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что это одна из мер дополнительной поддержки россиян, призванных по частичной мобилизации.
Если на службу по мобилизации призвали «единственного учредителя и одновременно руководителя», Федеральная налоговая служба будет направлять информацию в Росстат.
«Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчетность во время несения воинской службы», — отмечают в сообщении.
Мобилизованных бизнесменов освободят от штрафов за непредоставление отчетности.
Ранее сообщалось, что отсрочку от мобилизации для многодетных отцов сохранят в России.
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