Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности, говорится на сайте кабмина.

В постановления «О мерах поддержки мобилизованных лиц» внесли изменения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что это одна из мер дополнительной поддержки россиян, призванных по частичной мобилизации.

Если на службу по мобилизации призвали «единственного учредителя и одновременно руководителя», Федеральная налоговая служба будет направлять информацию в Росстат.

«Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчетность во время несения воинской службы», — отмечают в сообщении.

Мобилизованных бизнесменов освободят от штрафов за непредоставление отчетности.

Ранее сообщалось, что отсрочку от мобилизации для многодетных отцов сохранят в России.