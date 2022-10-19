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Жизнь

15 мобилизованных жителей Алтайского края вернул Народный фронт

15 мобилизованных жителей Алтайского края вернулись домой с помощью Народного фронта. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Призывники.
Призывники.
предоставлено читателем

Нескольких десятков жителей Алтайского края не подходили под призыв по частичной мобилизации. Тем не менее их все равно отправили на военную службу. 15 из них удалось вернуть домой Народному фронту.

Среди них оказались два студента очного обучения и три сотрудника предприятий в связи с бронированием их должностей. Два отца, в одиночку воспитывающие детей, и три отца, на иждивении которых трое детей до 16 лет.

А также четыре человека, которые подавали рапорт командиру части после ухудшения состояния здоровья, прошли медицинское освидетельствование и получили отсрочку. И мужчина из категории «возрастных».

Руководитель регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк объяснил, что основная проблема — не предоставление актуальной информации в военкомат.

Так, отцы-одиночки и из многодетных семей не предоставили в военкомат соответствующие документы. А студентов призвали 24 сентября, когда указ о представлении отсрочки студентам еще не был опубликован.

«Вмешательство Народного фронта позволило правильно документально оформить отсрочку от частичной мобилизации и вернуть их домой», — сообщает ОНФ.

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