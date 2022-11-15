Мобилизованным гражданам будут платить за уничтоженную и захваченную украинскую технику

В списке поощрений военнослужащим входят дополнительные выплаты за уничтоженную и захваченную вражескую технику. Это будет мотивировать бойцов, считают в Минобороны.
«К тому же, если прибавить к этому ежемесячные выплаты, получается хорошая сумма — помощь самому мобилизованному и его родным», — прокомментировали в Минобороны.
Так размер премии за отдельный уничтоженный объект определили следующим образом:
- За самолет — 300 тыс. рублей;
- За вертолет — 200 тыс. рублей;
- За танк — 100 тыс. рублей;
- За БЛА — 50 тыс. рублей;
- За БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса», боевой машины РСЗО — 50 тыс. рублей.
Также до 100 тыс. рублей будут платить бойцам за уничтожение живой силы противника или решение других возложенных задач.