15 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мобилизованным гражданам будут платить за уничтоженную и захваченную украинскую технику

Мобилизованным будут платить за сбитую и захваченную технику националистов, а также за успехи в бою, сообщает Telegram-канал Минобороны «Звезда».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

В списке поощрений военнослужащим входят дополнительные выплаты за уничтоженную и захваченную вражескую технику. Это будет мотивировать бойцов, считают в Минобороны.

«К тому же, если прибавить к этому ежемесячные выплаты, получается хорошая сумма — помощь самому мобилизованному и его родным», — прокомментировали в Минобороны.

Так размер премии за отдельный уничтоженный объект определили следующим образом:

  • За самолет — 300 тыс. рублей;
  • За вертолет — 200 тыс. рублей;
  • За танк — 100 тыс. рублей;
  • За БЛА — 50 тыс. рублей;
  • За БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса», боевой машины РСЗО — 50 тыс. рублей.

Также до 100 тыс. рублей будут платить бойцам за уничтожение живой силы противника или решение других возложенных задач.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость