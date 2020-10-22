Мобилизовать все ресурсы. Система здравоохранения Алтайского края ищет пути победы над коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной в Алтайском крае. Каждый день в регионе регистрируют сотни новых случаев заболевания. Во многом это связано с возросшим потенциалом тестирования населения на COVID-19.

Виктор Томенко лично ознакомился с тем, как оказывается медицинская помощь в ковидном госпитале и поликлиниках краевой столицы.

На текущей неделе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, говоря о положении дел, сравнил ситуацию с военной.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я бы сравнил обстановку сегодняшнего дня с обстановкой, по сути дела, военной. Что происходит? Постоянные атаки вируса, постоянное увеличение количества пострадавших, количества заболевших, тех, кому требуется помощь. И у нас на фронте этой борьбы, конечно, система здравоохранения, конечно, медицинские работники.

Виктор Томенко. Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Для борьбы с распространением коронавируса нового типа краевые власти определились с проблемными точками. Так, не прошлой неделе Виктор Томенко лично ознакомился с тем, как оказывается медицинская помощь в ковидном госпитале и поликлиниках краевой столицы.

По итогам своих поездок в медицинские учреждения губернатор обсудил с чиновниками региона те же вопросы, которые задают люди в социальных сетях или напрямую в органы власти.

Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Среди них — проблема доступа населения к лекарствам для лечения ОРВИ и гриппа, проведение тестирования на COVID-19, наличие коечных мест в ковидных госпиталях, работа колл-центров в поликлиниках.

По всем указанным направлениям ведётся работа. Относительно лекарств для лечения сезонных заболеваний Алтайский край обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов и подготовил письма в федеральные Минпром и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки необходимых лекарств. В результате на региональный минздрав вышли ряд производителей и оптовых компаний, которые намерены увеличить объемы поставок. В настоящее время в розничную аптечную сеть поступают мелкие партии как противовирусных, так и антибиотиков.



Решается вопрос и относительно расширения коечного фонда для ковидных пациентов. В случае необходимости в регионе могут развернуть новые госпитали на базе немедицинских организаций. За текущую неделю общее количество коечных мест планируется увеличить на 970 коек доведя их общее количество как минимум до 5000.

Лаборатории, где проводят исследования на COVID-19, также расширяют свои возможности за счет приобретения дополнительного оборудования в Диагностический центр Барнаула и создания новой лаборатории на базе Алейской ЦРБ, также к работе привлекаются дополнительные специалисты, прошедшие обучение. Это позволило увеличить мощности до 5−6 тысяч тестов в сутки.

Налаживается и работа на уровне амбулаторно-поликлинического звена. На этом поприще задача заключается в том, чтобы довести до сведения людей, что по телефону кол-центра в поликлинике они могут обратиться за медицинской консультацией или узнать время прихода доктора на дом. В настоящий момент в Барнауле идет работа по созданию единых многоканальных телефонов для детских и взрослых поликлиник, планируется увеличить число операторов, работающих в колл-центрах, до 150 человек. Эта работа будет продолжена и в Бийске, Рубцовске.

За счет этого, к слову, можно будет облегчить работу дежурных врачей и снизить нагрузку на подразделения скорой медицинской помощи.

Операторы скорой медицинской помощи. Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Операторы скорой медицинской помощи. Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Федеральный центр травматологии , ортопедии и эндопротезирования. Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Контроль за ситуацией с распространением коронавируса и тем, как проводится лечение больных COVID-19, естественно, осуществляется не только в Барнауле. Так, на этой неделе Виктор Томенко в дистанционном режиме ознакомился с работой «красных зон» ковидных госпиталей, созданных на базах Бийской и Славгородской ЦРБ.

Руководители больниц по видеосвязи показали главе региона приемные покои, процедурные кабинеты, палаты, реанимации и другие помещения учреждений. Губернатор, в свою очередь, поблагодарил медиков, на которых «как на последнюю надежду» рассчитывают пациенты.

Виктор Томенко в дистанционном режиме ознакомился с работой «красных зон» ковидных госпиталей , созданных на базах Бийской и Славгородской ЦРБ. Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Мы будем во всем вам помогать и решать все вопросы, чтобы работа у вас получалась, — сказал Томенко.

Он также уточнил об обеспеченности госпиталей лекарствами (главврачи заверили, что все препараты есть, в случае 2−3 дневной задержки их поступления, налажен взаимообмен между госпиталями), спросил о своевременности получения медперсоналом доплат, обеспечении питанием врачей и пациентов.

Одним из последних важных решений, связанных с «настройкой» региональный системы здравоохранения под наиболее актуальные задачи, является приостановка планового приема в поликлиниках.

Напомним, краевой минздрав предложил на время отказаться от диспансеризации, профосмотров и плановых приемов в государственных поликлиниках. О закрытии частных клиник речь не идет, в них прием пациентов при соблюдении всех санитарных норм будет продолжаться.

При этом, как заверил губернатор, «без медицинской помощи у нас люди не остаются».

Пресс-служба Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Если ситуация требует какого-то медицинского вмешательства по болевому синдрому, по опасности развития текущего заболевания — эта помощь будет оказана совершенно точно, — подчеркнул Виктор Томенко.

По признанию краевых властей, решение это сложное, но позволит высвободить мединский персонал для работы в ковидных госпиталях, оказывать своевременную и качественную медпомощь тысячам больных.

Также следует уточнить, что новый порядок оказания плановой помощи предполагает переформатирование не всех сфер медицины. В крае не планируется сокращать экстренную помощь, а также помощь онкологическим больным и пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С тем, чтобы регламентировать все тонкости работы системы здравоохранения в новых условиях, губернатор поручил министерству здравоохранения разработать особый порядок оказания плановой медицинской помощи, подготовить соответствующий документ по его введению и провести широкую разъяснительную работу с жителями региона.