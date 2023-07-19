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Жизнь

Мобильные станции «Ростелекома» запущены в 44 селах Алтайского края

«Ростелеком» с начала 2023 года запустил в малых селах Алтайского края 44 базовые станции мобильной связи. Для решения задачи оператор построил дополнительно 300 км волоконно-оптических линий связи.

«Ростелеком» установил и запустил мобильные станции в 44 селах Алтайского края.
«Ростелеком» установил и запустил мобильные станции в 44 селах Алтайского края.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В 2021 году Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение об исполнении второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). С того времени ежегодный перечень алтайских сел численностью от 100 до 500 жителей, в которые оператор проводит сотовую связь, формируется по итогам народного голосования. Опрос на портале Госуслуги проходит при участии Минцифры Алтайского края и органов местного самоуправления.

В предыдущие годы «Ростелеком» запустил мобильные вышки в 60 населенных пунктах края. В этом году оператор ввел в эксплуатацию 17 станций в феврале, 15 — в марте и четыре — в июне. В июле сотовая связь появилась еще в восьми деревнях.

Мы понимаем важность мобильной связи и беспроводного интернета в небольших селах, где нет возможности строить скоростные линии передачи данных и есть проблемы с голосовой связью. Поэтому установка оборудования идет высокими темпами и с опережением утвержденных графиков. Более того, в этом году в перечень включено в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

«Ростелеком» установил и запустил мобильные станции в 44 селах Алтайского края.
«Ростелеком» установил и запустил мобильные станции в 44 селах Алтайского края.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В этом году народное голосование на портале Госуслуги началось 17 июля и продлится до 13 августа. Также участие в нем можно принять, отправив заявку почтой в адрес Минцифры России до 10 сентября. В декабре по его результатам будут проведены инструментальные проверки выбранных населенных пунктов и опубликован утвержденный перечень.

После установки базовых станций мы встречаемся с сельчанами и видим только положительную реакцию: сигнал отличный, охватывает все домохозяйства, голосовая связь хорошая, скорости интернета хватает для раздачи на домашние компьютеры. В этом году ожидаем не меньшей активности сельских жителей на голосовании, — отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

В сентябре и октябре «Ростелеком» установит базовые станции мобильной связи в 35 населенных пунктах Алтайского края.

Проверить статус подключения населенного пункта к мобильной связи можно на портале Госуслуги.

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