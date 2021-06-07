7 июня
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Жизнь

Мобильный пункт вакцинации от ковида в Барнауле переместился на конечную

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса переехал с площадки у автовокзала на площадь Спартака (около «Мария-Ра»).

Мобильный пункт вакцинации.
Мобильный пункт вакцинации.
instagram.com/minzdravalt

Там будет работать до 11 июня с 10:00 до 16:00, сообщили в краевом минздраве.

Еще один комплект продолжает работу возле ТЦ «Праздничный».

По последним данным, в крае полностью вакцинировались более 210 тыс. человек.

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