Модель из Барнаула рассказала, какие роли привели ее на красную дорожку в Каннах

Ведущая прогноза погоды и модель из Барнаула Виктория Мезенцева побывала на церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Она прошла по красной дорожке вместе с именитыми звездами. Altapress.ru узнал, как провинциальной журналистке удалось проложить путь в мировом кинематографе.

Четыре года Виктория Мезенцева работала ведущей прогноза погоды на ГТРК «Алтай», а также участвовала в показах и конкурсах красоты в Барнауле. За ее плечами «Мисс Бикини-2014», «Краса Алтая», «Мисс Белая Берёзка».

Ведущая прогноза погоды и модель из Барнаула Виктория Мезенцева. предоставлено Викторией Мезенцевой.

Девушка рассказала altapress.ru, что всегда мечтала пройти по ковровой дорожке в Каннах. После переезда в Москву она стала часто сниматься в фильмах, ходить на пробы и бывать на различных кинопремьерах.

«У меня нет актерского образования, но желание почувствовать себя «голливудской звездой» было всегда. Все началось со съёмок в массовке. Я с удовольствием проводила время на съемочной площадке, это меня очень заряжало! В один из съемочных дней я случайно познакомилась с режиссёром, который и предложил мне эпизод в его фильме «Селфомания», — говорит Виктория Мезенцева.

«Селфомания» — киноальманах из семи историй, снятых разными режиссерами из пяти стран. Эпизоды связаны одной темой — «селфимания» и влияние этого феномена на жизни людей. Россия снимет две истории. Съемки одной пройдут в Екатеринбурге, второй — в Москве (летом 2019). Мезенцева пока не рассказывает, какую роль будет играть в фильме.

В Каннах она была также в качестве актрисы. На одном из фото девушку сопровождает кинорежиссер Сергей Дворцевой. В прошлом году его фильм «Айка» получил награду на Каннском кинофестивале за лучшею женскую роль. «В его фильме я снималась в массовой сцене, была там фитнес-тренером», — добавляет Виктория Мезенцева.

Платья для ковровой дорожке ей подбирал московский дизайнер Йоргос Погосян. «Все платья из его новой коллекции! Мне хотелось подобрать яркий и в тоже время изысканный и сдержанный образ», — говорит актриса.

В целом от кинофестиваля девушка пришла в восторг, потому что именно там она почувствовала себя «внутри мирового кино», бок о бок с голливудскими звездами.

72-й Каннский фестиваль проходит с 14 по 25 мая. Основной конкурс включает 21 картину.