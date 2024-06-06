6 модных пар обуви на плоском ходу на лето 2024, которые должны быть в любом гардеробе

Сейчас в моде красивые и стильные туфли и босоножки на каблуке. Но некоторые люди предпочитают удобную обувь, которая не доставляет дискомфорта. Чтобы удовлетворить потребности всех покупателей, бренды выпускают стильную обувь на плоском ходу. В ней можно долго гулять или провести целый рабочий день, не испытывая неудобств. Мы составили список главных трендов этого сезона — возможно, у вас уже есть такая обувь.

Балетки

Мы не просто так говорим, что эти тренды уже могут быть в вашем гардеробе. Часть из них действительно повторяется, но приобретает новую стилизацию, а не форму.

Например, балетки — классическая обувь, которая стала особенно популярной несколько лет назад. Фэшн-инфлюенсеры носят как базовые модели, так и ультрамодные варианты балеток: кожаные, атласные, лакированные, с тупым или острым мысом, из полупрозрачного текстиля, в виде пуантов, черные или нежно-розовые. Мировые бренды предлагают варианты на любой вкус.

Топ-6 обуви на плоской подошве лето 2024. Сайт ЦУМа

Сабо

Сабо — это обувь с открытой пяткой и носком, которая чаще всего ассоциируется с пляжным отдыхом. В этом сезоне популярны разнообразные модели: от сабо с разделителем пальцев до классических кожаных вариантов. Есть даже меховые и блестящие модели.

Для городских образов лучше выбрать базовые кожаные сабо с минималистичным декором. Они отлично подойдут к аутфиту с белыми джинсами, удлиненными шортами или юбками средней длины.

Топ-6 обуви на плоской подошве лето 2024. Сайт ЦУМа

Лоферы

Лоферы стали неотъемлемой частью нашего гардероба. В прошлом году тренд на «тихую роскошь» привел к тому, что девушки по всему миру полюбили лаконичные закрытые туфли с круглым мысом.

Дизайнеры обновили эту модель обуви и предложили множество вариантов: на каблуке, с открытой пяткой, лакированные, матовые, замшевые, с принтами, декорированные и даже с квадратным мысом. Кстати, последний вариант стал особенно популярным среди модниц, в том числе у Хейли Бибер.

Топ-6 обуви на плоской подошве лето 2024. Сайт ЦУМа

Кеды и кроссовки

Но, пожалуй, все же самым удобным вариантом обуви на плоском ходу будут кроссовки и кеды, которые в этом году стали по-особенному полярными среди девушек с безупречным вкусом. Модницы отдают предпочтение как базе, так и трендовым парам с леопардовым принтом, с металлизированным блеском, лентами вместо шнурков. Однако самыми стильными все же остаются замшевые кроссовки, которые представили в своих коллекциях adidas, Puma, Reebok, Onitsuka Tiger и многие другие.

Топ-6 обуви на плоской подошве лето 2024. Сайт ЦУМа

Сандалии

Сандалии — еще один обязательный элемент летнего гардероба. В 2024 году в тренде будут модели с широкими ремешками, а варианты с тонкими ремешками стоит отложить до лучших времен.

Спортивные сандалии потеряли свою актуальность — женщины чаще выбирают кожаные модели, которые идеально подходят как для городских, так и для пляжных образов. Популярным также будет вариант в стиле Birkenstock, ставший мастхэвом среди звезд.

Топ-6 обуви на плоской подошве лето 2024. Сайт ЦУМа

Клоги

Клоги снова в тренде, и теперь их носят не только на пляже. Резиновые (и даже деревянные) сабо стали частью городского стиля стильных девушек. Их сочетают не только с джинсами и шортами, но и с платьями и юбками, создавая образы с разными настроениями.

Можно выбрать клоги нейтрального оттенка, но самые модные сочетания получаются с яркими вариантами: от красного и оранжевого до кислотно-зеленого цвета.

Топ-6 обуви на плоской подошве лето 2024. Сайт ЦУМа

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