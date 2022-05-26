27 мая
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Жизнь

Модница плакала голубыми слезами и едва не ослепла из-за тату на глазах

В Австралии местная блогер Эмбер Люк сделала татуировку на глазных яблоках, после чего начала плакать голубыми слезами, сообщает Daily Star.

Глаза.
Глаза.
unsplash.com

Пять лет назад она решила изменить цвет глаз с помощью голубых чернил. Для этого она обратилась к тату-мастеру.

«Процедура была мучительной. Мне пришлось вытерпеть четыре инъекции шприцем в каждое глазное яблоко», — сказала она.

После процедуры из-за ошибки мастера блогер начала плакать голубыми слезами и едва не ослепла.

«Он залил очень много краски. Было ощущение, что мне втерли осколки стекла в глаза. Я потеряла зрение на три недели и рыдала голубыми слезами», — поделилась Люк.

В память о произошедшем она набила на ребрах татуировку с портретом женщины, плачущей голубыми слезами, пишет Газета.Ru.

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