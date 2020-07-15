Модный маникюр гель-лаком: актуальные тренды

Красивые ухоженные ногти с маникюром являются неотъемлемой частью образа любой современной женщины, которая следит за своей внешностью и стремится выглядеть привлекательно. Навести «марафет» для ногтей помогают современные гель-лаки, которые открывают широкие возможности для создания как классического, так и художественного декоративного маникюра. Рассмотрим модные тенденции в мире дизайна ногтей гель-лаками нового поколения.

Глянцевый и матовый маникюр

Профессиональные лаки выпускаются в широком ассортименте марок, текстур, цветов и эффектов. Можно выбрать глянцевый лак для красивого блестящего маникюра, который будет выглядеть весьма эффектно в любом цветовом и дизайнерском исполнении. Однако в последнее время всё более популярными становятся лаки с матовым эффектом насыщенного цвета. Они позволяют создавать стильные и модные декоративные решения на ногтях — как повседневные, так и для праздничных мероприятий и особых случаев. Профессионалы маникюрного искусства также довольно ловко сочетают лаки с матовой и глянцевой текстурой в рамках маникюрных художественных решений, создавая по-настоящему глубокие картины и зрелищные рисунки на ногтях. Причём, матовый и комбинированный с глянцем маникюр одинаково хорошо подходит для любых ногтей — от коротких до очень длинных.

Фантазийные рисунки с декором

В мире модного маникюра постоянно сменяются тренды: если ещё совсем недавно большинство представительниц прекрасного пола предпочитали классический или «французский» маникюр, то сегодня структура спроса несколько изменилась в сторону художественных авторских решений. Так в моду вошли различные фантазийные рисунки и оригинальная графика, как флористическая, так и абстрактно-геометрическая. Актуальным трендом сегодня является декорирование маникюра различными стразами, бусинками, блёстками и миниатюрными пайетками. Такие элементы придают ногтям ещё более оригинальный и красивый вид, а также позволяет создавать поистине уникальные картины из лака. Специальный декор для ногтей украшает маникюр, при этом, не снижая его практичности и удобства. Плоские миниатюрные украшения не цепляются за одежду, не мешают в выполнении повседневных дел и не делают маникюр менее долговечным.

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