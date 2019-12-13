Модную керамическую плитку в Барнауле теперь можно купить из наличия

Ванная комната и кухня — места, где мы проводим много своего времени, поэтому их дизайну стоит уделять особое внимание. Прошли времена, когда эти домашние пространства несли в себе исключительно утилитарные функции: в современных квартирах ванная и кухня превращаются в зоны отдыха, релакса, медитации; кухня становится сердцем дома, а ванная — своего рода домашним спа-центром.

Ванную и кухню комнаты украшают картинами и фотографиями, живыми цветами и растениями, подбирают домашние ароматы. Но все это не будет работать, если изначально не позаботиться о самом главном: плитке!

В салоне Центр Керамики, открывшемся этой осенью в Барнауле, вы найдете много интересных идей оформления ванной комнаты, кухни, прихожей с помощью плитки, мозаики и керамогранита от российских и зарубежных производителей.

Более 500 самых модных коллекций керамической плитки представлены в салоне Центр Керамики

Широкий ассортимент, представленный в салоне Центр Керамика, который регулярно обновляется, с учетом всех строительных и отделочных трендов, послужит для вас источником вдохновения и позволит выбрать именно ту, плитку, которая идеально подойдет к стилю и дизайну вашего дома или квартиры.

Cалон Центр Керамики Фото: Центр Керамики

В салоне представлена керамическая плитка всех самых популярных направлений и стилей: классика, пэчворк, имитация природныхматериалов (дерево, камень), а также бетона и метала.

В Центре Керамики представлены более 500 различных коллекции от ведущих российских и зарубежных производителей: Gracia Ceramica, Azori, Eletto, Kerama Marazzi, Керамика будущего, а значит даже самый взыскательный покупатель наверняка сможет найти коллекцию, которая придется по душе.

Почему покупать керамическую плитку в «Центре керамики» выгодно и удобно

Менеджеры салона Центр Керамики являются настоящими экспертами и обязательно помогут вам сделать правильный выбор, учитывая три главных фактора: цвет, дизайн и бюджет.

Cалон Центр Керамики Фото: Центр Керамики

Кроме того, для вашего удобства в «Центр керамики» действуют полезные сервисы, которые помогут сделать процесс выбора и покупки керамической плитки легким и приятным:

Бесплатный дизайн- проект , который поможет вам представить , как будет выглядеть ваша ванная или кухня после ремонта

который поможет вам представить как будет выглядеть ваша ванная или кухня после ремонта Расчёт количества необходимого материала и раскладка плитки для строителей , эти сервисыпомогут вам снизить риск количественных и технических просчетов , возможных при выбореи покупке керамической плитки.

эти сервисыпомогут вам снизить риск количественных и технических просчетов возможных при выбореи покупке керамической плитки. Бесплатная доставка.

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Акции и скидки

В Центре Керамики вы можете приобрести модную и качественную плитку по самым выгодным в городе ценам. В салоне действует акция «гарантия лучшей цены"*

Кроме того, в честь открытия салона до конца года на весь ассортимент будет действовать скидка 10%.

Где находится магазин

«Центр Керамики» располагается в новом, быстрорастущем районе по адресу ул. Просторная, 135.

Телефон салона: +7−961−994−30−33

*В магазине действует акция — «Гарантия лучшей цены». Нашли дешевле? В «Центре керамики» вам сделают скидку 5% от цены конкурента. Подробности акции уточняйте по адресу ул. Просторная, 135