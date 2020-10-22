Могильными плитами ошарашили некоторых россиян, напомнив о мерах безопасности при ковиде

На улицах Благовещенска появились плакаты с поминальной кутьей и могильными плитами для того, чтобы напомнить жителям города о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Изображения согласованы с властями., сообщает РИА Новости.

«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», — написано на баннере.

О социальном дистанцировании напоминает слоган «Выбор за тобой», размещенный на фоне надгробий.

Социальная реклама в Благовещенске. dpskontrol125rus

«Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная», — заявили в пресс-службе администрации города.

При этом в социальных сетях в основном раскритиковали рекламу, пишет Lenta.ru. Пользователи отметили, что содержание плакатов — за гранью черного юмора и запугивает людей.