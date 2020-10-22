Могильными плитами ошарашили некоторых россиян, напомнив о мерах безопасности при ковиде

Изображения согласованы с властями., сообщает РИА Новости.
«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», — написано на баннере.
О социальном дистанцировании напоминает слоган «Выбор за тобой», размещенный на фоне надгробий.
«Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная», — заявили в пресс-службе администрации города.
При этом в социальных сетях в основном раскритиковали рекламу, пишет Lenta.ru. Пользователи отметили, что содержание плакатов — за гранью черного юмора и запугивает людей.
«В администрации Благовещенска решили агрессивно и радикально бороться с распространением коронавируса в городе и разместили вот такую рекламу. Не хватает только «Не хочешь сидеть дома? Полежишь в гробу.», — пишут горожане, сообщает vostokmedia.com.