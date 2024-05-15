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Жизнь

Могилу Евгения Пригожина залили цементом

На Пороховском кладбище на окраине Красногвардейского района Санкт-Петербурга идет работа

Готовится место упокоения бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Могила сейчас находится под толстым слоем бетона, указывает "Фонтанка".

Очевидно, что на месте захоронения Пригожина появится памятник или монумент:

Каким он будет — пока неизвестно. Вероятная дата открытия — 1 июня. В этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года.

Ранее сообщалось, что памятник Пригожину устанавливают в России. Фото памятника опубликовали в каналах, связанных с ЧВК. На памятнике выгравированы жетоны с личными номерами Пригожина (М-3308) и Уткина (М-0209).

Памятник Пригожину и Уткину поставят, скорее всего, на территории часовни в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Пригожин называл церковь личной часовней ЧВК «Вагнер».

Что произошло

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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