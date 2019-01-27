Могли выиграть, но проиграли: как началась русско-японская война 1904−1905 и как отдали Сахалин

Недооцененный враг иногда может быть способен на неожиданную победу. Русско-японская война, которая началась 27 января 1904 года, первоначально не воспринималась серьезно. Но из «маленькой победоносной» она переросла в позорное пятно российской истории. Почему победили японцы и чего нам это стоило — читайте в материале altapress.ru

Ситуация на Дальнем Востоке

Дальневосточная политика самодержавия, как назвал её один из влиятельных государственных деятелей того времени, Сергей Витте, открывала стране новый путь. Россия всячески пыталась закрепить свое положение на Дальнем Востоке через «сотрудничество» или, проще говоря, эксплуатацию Китая, который уже проиграл Японии войну в 1895 году.

«Но войска русских начали сосредотачиваться на Дальнем Востоке еще задолго до войны. Хищническая политика Англии противоречила интересам русского капитала и заставила царское правительство еще в 1885 г. усилить свои войска в пограничных сибирских округах», — писал в своей книге «Русско-японская война 1904−1905 гг.» советский военный историк Николай Левицкий.

Первым серьезным шагом в «освоении» этих территорий стало заключение договора о пользовании Китайско-Восточной железной дороги. Следующим — аренда Ляодунского полуострова, и Порт-Артура для создания там военно-морской базы (соглашение должно было действовать в течении 25 лет). Затем Россия оккупировала и территорию Маньчжурии.

Русско-японская война. Установка орудия МАММ/МДФ

Это, разумеется, вызвало недовольство Японии, а также Великобритании с США. Совсем не в их интересах было позволить России укрепить свое влияние на территории Северного Китая. Объединение стран обернулось против России, которой пришлось пообещать вывести войска с оккупированных земель. И вот с исполнением обязательств Россия затянула.

Никто был не готов уступать. После неудачной попытки японцев в 1903 году разделить сферы влияния над желанными территориями страны прекратили всякие попытки сотрудничать. 23 января 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией — это стало одним из переломных моментов в их борьбе за земли Дальнего Востока.

Без объявления войны

Спустя три дня миноносцы японцев атаковали российский Тихоокеанский флот на рейде Порт-Артура. Они ударили по броненосцам «Ретвизан» и «Цесаревич», по канонерке «Кореец» и крейсеру «Варяг». В результате непродолжительного боя русские капитаны затопили свои корабли. В ответ на ночное нападение Россия объявила Японии войну.

Русско-японская война. Крейсер у причала в порту Сергей Орлов , МАММ/МДФ

Численное преимущество было на стороне Японии. Русские войска были буквально разбросаны по территории империи. Оперативно мобилизовать их воедино было невозможно. Внезапное нападение и техническое превосходство позволили японцам сразу же оккупировать акваторию и занять выгодную позицию на суше. А следующим шагом стало наступление на русские войска в Маньчжурии и Порт-Артуре.

Каждый следующий бой давался Японии большими потерями, но российские военные ситуацией не воспользовалось. Даже наоборот — наша армия целенаправленно сбавляла обороты, давая противнику необходимое время. Так происходило каждый раз, когда возникала возможность надавить на японцев. Алексей Куропаткин, командующий Маньчжурской армией, не отличался решительными действиями. К тому же, на помощь противнику пришли Великобритания и США. Они обеспечивали Японию необходимым вооружением.

Порт-Артур японцы захватили, потеряв около 100 тысяч бойцов, пишет История.рф. Тяжелое для обеих сторон Мукденское сражение закончилось разгромом русских.

Русско-японская война. Первая помощь раненым. Бой под Мукденом Вииктор Булла , МАММ/МДФ

Боевые действия на суше начали затихать. Российские войска постепенно увеличивали свою численность в Маньчжурии, но настрой был сломлен — 22 января 1905 года в Петербурге началась революция. Для японцев возникший хаос дал очередную возможность победить Россию.

Помощь революции

Народные волнения и упаднические настроения армии, разумеется, сказались на исходе войны. Все решило Цусимское сражение 14−15 мая 1905 года. Флот японцев уничтожил русскую эскадру. Обе страны были истощены, но Россия в сложившейся внутри страны ситуации не могла продолжать войну.

27 июля этого же года начались переговоры в Портсмуте. Посредником между воюющими странами выступили США. Российской делегации под руководством Сергея Витте удалось лишь немного снизить требования противоположной стороны.

Причины наших бед

Война, которая должна была завершиться победой, не оправдала своих надежд. Внезапное нападение, а японцы смогли подобраться на расстояние 600 метров от наших кораблей, преждечем начать атаку, позволило ощутить свое превосходство по числу боевых кораблей. Смерть вице-адмирала Макарова, который прояил себя в войне с турками, но умер в первые дни войны, которая подорвала надежду на силы нашего командования. Проблема мобилизации солдат, так же повлияла на исход многих сражений. Численность русской армии значительно превосходила японскую, но была рассосредоточена по стране.

Империя не была готова к этой войне. На суше русские постоянно отсупали. Сражения в городе Дальний, к примеру, не было — наши войска отступили. А противнику без труда, в целости, достались порт, 50 судов, 100 складов и 400 вагонов, пишет Русская семерка.

Потери самодержавия

После подписания мира во владениях Японии оказалась южная часть Сахалина. Это можно считать заслугой Сергея Витте, так как к моменту переговоров остров уже полностью захватили японцы. Россия также отказалась от своих прав на аренду Ляодунского полуострова и эксплуатации Южно-Маньчжурской железной дороги. Но это не единственное, чего лишилась наша страна после заключения Портсмутского мира. Авторитет России на международной арене начал сдавать свои позиции.