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Могут ли в Россию ввезти иностранные вакцины от COVID-19 и кому они будут доступны

Минздрав предложил ввозить в Россию незарегистрированные лекарства и вакцины. Информацию о законопроекте опубликовали на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
1 В страну разрешат ввозить иностранные вакцины от ковида?

Отметим, что в настоящее время в России нет зарубежных препаратов от COVID-19.

Предложенные же Минздравом поправки допускают ввоз незарегистрированных вакцин на территорию страны.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

«Ввозимые в РФ биомедицинские клеточные продукты должны быть включены в государственный реестр, за исключением конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, предназначенного для его госрегистрации или для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям», — говорится в проекте документа.

2 Всем ли будут доступны зарубежные вакцины?

Отмечается, что если документ одобрят, то лекарства появятся только в Московском международном медицинском кластере (МММК). Он расположен в Сколково.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0
3 Почему препаратами снабдят только Сколково?

В документе сказано, что МММК будет вести учет побочных эффектов, возникающих от иностранных препаратов.

4 О каких вакцинах идет речь?

О наименованиях препаратов пока не сообщается.

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