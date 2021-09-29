Могут ли в Россию ввезти иностранные вакцины от COVID-19 и кому они будут доступны

1 В страну разрешат ввозить иностранные вакцины от ковида?

Отметим, что в настоящее время в России нет зарубежных препаратов от COVID-19.

Предложенные же Минздравом поправки допускают ввоз незарегистрированных вакцин на территорию страны.

Вакцина. ССО.

«Ввозимые в РФ биомедицинские клеточные продукты должны быть включены в государственный реестр, за исключением конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, предназначенного для его госрегистрации или для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям», — говорится в проекте документа.