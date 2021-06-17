Могут пострадать не только метеозависимые: сегодня ожидается пик мощной магнитной бури

Пик геомагнитного шторма ученые ожидают сегодня, 17 июня. В этот день она достигнет максимального значения G1. Ухудшение самочувствия могут почувствовать не только метеозависимые люди, сообщает портал Сибкрай.ru .

Ожидается, что сила магнитной бури будет довольно мощной и затяжной. Многие метеочувствительные жители планеты Земля почувствовали на себе энергию солнца еще 15 июня.

Предположительно геомагнитный шторм продлится до вечера четверга. Однако остаточные колебания меньшей мощности могут беспокоить людей вплоть до 18 июня.

Во время пиковых значений так называемым метеопатам стоит внимательней прислушиваться к своему самочувствию.

Жара. Солнце. СС0

Портал отмечает, что наиболее полезным в этот период могут стать прогулки на свежем воздухе, возможно на даче, в лесу, в тени на берегу моря или реки.

Врачи же не рекомендуют во время магнитной бури выходить на участки, не защищенные от прямых солнечных лучей. Перед прогулкой обязательно нужно надеть головной убор, например, шляпу с широким полями, или взять с собой зонт.

Также рекомендуется сократить в рационе соль, но добавить продукты, содержащие железо, калий, кальций и аскорбиновую кислоту.

Улучшить состояние поможет отдых, общение с близкими, спокойная музыка, дыхательные практики.