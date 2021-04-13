Мокрый снег дважды ударит по Алтайскому краю в разгар апреля

По словам собеседницы, районы Алтайского края будут испытывать влияние холодных фронтов 13 и 14 апреля. В ночные часы в крае температуры воздуха будут балансировать в диапазон от слабоотрицательных до слабоположительных.
Днем во вторник и среду в крае будет +8…+14 градусов. Но при этом местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Возможно усиление ветра.
15 апреля районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона.
Установится спокойная без осадков погода, а температуры воздуха начнут подниматься.
В четверг в регионе будет уже +11…+16 градусов, а по югу до +21 градуса.
Согласно предварительным данным, хорошая погода продержится до 18 апреля, после чего в регионе ожидается заток холода и осадки в виде дождя, а местами и мокрого снега.