Мокрый снег дважды ударит по Алтайскому краю в разгар апреля

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на текущей неделе в некоторых районах Алтайского края, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам собеседницы, районы Алтайского края будут испытывать влияние холодных фронтов 13 и 14 апреля. В ночные часы в крае температуры воздуха будут балансировать в диапазон от слабоотрицательных до слабоположительных.

Днем во вторник и среду в крае будет +8…+14 градусов. Но при этом местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Возможно усиление ветра.

15 апреля районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона.

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Установится спокойная без осадков погода, а температуры воздуха начнут подниматься.

В четверг в регионе будет уже +11…+16 градусов, а по югу до +21 градуса.

Согласно предварительным данным, хорошая погода продержится до 18 апреля, после чего в регионе ожидается заток холода и осадки в виде дождя, а местами и мокрого снега.