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Жизнь

Мокрый снег дважды ударит по Алтайскому краю в разгар апреля

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на текущей неделе в некоторых районах Алтайского края, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Барнаул перед началом ледохода.
Барнаул перед началом ледохода.
Анна Зайкова.

По словам собеседницы, районы Алтайского края будут испытывать влияние холодных фронтов 13 и 14 апреля. В ночные часы в крае температуры воздуха будут балансировать в диапазон от слабоотрицательных до слабоположительных.

Днем во вторник и среду в крае будет +8…+14 градусов. Но при этом местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Возможно усиление ветра.

15 апреля районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона.

Первые цветы в Барнауле.
Первые цветы в Барнауле.
Анна Зайкова.

Установится спокойная без осадков погода, а температуры воздуха начнут подниматься.

В четверг в регионе будет уже +11…+16 градусов, а по югу до +21 градуса.

Согласно предварительным данным, хорошая погода продержится до 18 апреля, после чего в регионе ожидается заток холода и осадки в виде дождя, а местами и мокрого снега.

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