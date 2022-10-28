28 октября
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Жизнь

Мокрый снег и до -12. Какая погода будет в Алтайском крае на последних октябрьских выходных

Зима постепенно подступает к Алтайскому краю. Во многих районах обещают мокрый снег. Какая погода будет 29−31 октября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снег. Зима.
Снег. Зима.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 29−31 октября

Ночью 29 октября градусник покажет в регионе −2…−7 (местами до -12) градусов, а днем 0…+5 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков. Утром прогнозируют гололед. Ветер будет юго-западный, до 13 м/с.

Ночью 30 октября на Алтае установятся −2…−7 (в предгорьях до -13) градусов, а днем +1…+6 градусов. Осадков не предвидится.

Ночью 31 октября в Алтайском крае ожидается температура −2…−7 градусов, а днем +3…+8 градусов. Местами пройдет мокрый снег.

Снег на козырьке.
Снег на козырьке.
CC0

Погода в Барнауле 29−31 октября

Ночью 29 октября температура достигнет отметки −4…+6 градусов, а днем 0…+2 градусов, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный, 3−8 м/с.

Ночью 30 октября возможны −5…−7 градусов, а днем +1…+3 градусов, также без осадков.

Ночью 31 октября ожидаются −3…−5 градусов, а днем +3…+5 градусов, с небольшими осадками в виде мокрого снега.

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