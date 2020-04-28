Мокрый снег и минусовые температуры. Какая погода будет в Алтайском крае на майских праздниках

Погода на этой неделе удивит жителей Алтайского края своей нестабильностью. В регионе в последние дни апреля установится почти 20-градусная жара, а в самом начале мая может пойти мокрый снег и ударить минусовые температуры.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 28 и 29 апреля районы края будут находиться в теплом секторе южного циклона.

В этой связи в регионе установится теплая погода. Во вторник дневные температуры составят +26…+31 градус, по северу будет прохладнее — от +21 до +26 градусов. В среду уже не будет столь жарко, однако днем воздух в регионе прогреется до +28 градусов.

Затем районы Алтайского края окажутся под влиянием холодных атмосферных фронтов южного циклона, которые принесут с собой осадки в виде дождей и местами гроз. Также усилится ветер, дневные температуры опустятся до +19…+24 градусов.

Однако наиболее сильное похолодание ожидается в Алтайском крае уже с приходом мая.

Снег в мае в Барнауле. Анна Зайкова

Мокрый снег и заморозки

Согласно предварительному прогнозу, в ночь с 1 на 2 мая в отдельных районах Алтайского края очень сильно похолодает. Ночные температуры составят всего +1…+6 градусов, а местами столбики термометров могут опуститься до отметки в -2 градуса.

Также в ночь на 2 мая в северо-западных районах края может пойти мокрый снег.

После этого на районы Алтайского края начнет оказывать влияние антициклон, с которым на территории региона установится спокойная погода без осадков, а температурный фон будет соответствовать норме для этого времени года.