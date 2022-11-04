Мокрый снег и похолодание до -6. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных 5−6 ноября

Какая погода будет в Алтайском крае на праздничных выходных 5−6 ноября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 5−6 ноября

Ночью 5 ноября в Алтайском крае ожидается температура −3…+2 градусов. По западу возможны дождь, мокрый снег и гололед, а по востоку — также туман. Ветер будет южный, 4−9 м/c. Местами он усилится до 14 м/с.

Днем градусник покажет +6…+11 градусов. Местами по северо-западу похолодает до 0 градусов, с дождем и мокрым снегом.

Ночью 6 ноября в регионе вероятны −1…−6 градусов (по востоку до +4 градусов), а днем −1…+4 (по востоку до +9) градусов. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед.

Непогода. Снег и гололед. Анна Зайкова

Погода в Барнауле 5−6 ноября

Ночью 5 ноября в Барнауле обещают 0…-2 градусов — преимущественно без осадков, но по-прежнему с гололедом. Днем температура установится на отметке +6…+8 градусов. Вероятен дождь.

Ночью 6 ноября возможны −1…−3 градусов. Местами появится снежный покров. Ветер будет западный, 7−12 м/с. Днем ожидаются +2…+4 градусов, преимущественно без осадков.

Ранее алтайских водителей предупредили о сильном гололеде.