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Жизнь

Мокрый снег и порывистый ветер нагрянут в Алтайский край под занавес рабочей недели

Синоптики прогнозируют Алтайском крае в пятницу, 26 марта, порывистый ветер и мокрый снег.

Мокрый снег. Дождь.
Мокрый снег. Дождь.
CC0

«В отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры воздуха составят −1…+4 градуса. Ветер западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле в начале дня небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Днем в краевой столице будет 0…+2 градуса. Ветер западный, 4−9 метров в секунду.

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