Мокрый снег и жара до +25 градусов поочередно придут в Алтайский край

Погода в ближайшие дни может удивить жителей Алтайского края своей нестабильностью — местами в регионе возможен мокрый снег, но при этом температура воздуха будет только нарастать.

Как рассказали altapress.ru в региональном Гидрометцентре, 15 и 16 апреля из-за влияния атмосферных фронтов в регионе возможны осадки. Причем, в ночь на четверг местами в крае ожидается мокрый снег.

При этом, по словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, дневные температуры в регионе будут достаточно высокими.

В ближайшие двое суток в крае ожидается +11…+17 градусов.

А в пятницу, 17 апреля, погода в регионе стабилизируется и в крае потеплеет до +16…+21 градуса.

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В выходные в регионе будет преимущественно без осадков, а температура воздуха поднимется к отметке +25 градусов.

В итоге в следующую неделю, как ожидается, Алтайский край войдет в благоприятных погодных условиях.