Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 2°C

Мокрый снег и жара до +25 градусов поочередно придут в Алтайский край

Погода в ближайшие дни может удивить жителей Алтайского края своей нестабильностью — местами в регионе возможен мокрый снег, но при этом температура воздуха будет только нарастать.

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Как рассказали altapress.ru в региональном Гидрометцентре, 15 и 16 апреля из-за влияния атмосферных фронтов в регионе возможны осадки. Причем, в ночь на четверг местами в крае ожидается мокрый снег.

При этом, по словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, дневные температуры в регионе будут достаточно высокими.

В ближайшие двое суток в крае ожидается +11…+17 градусов.

А в пятницу, 17 апреля, погода в регионе стабилизируется и в крае потеплеет до +16…+21 градуса.

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

В выходные в регионе будет преимущественно без осадков, а температура воздуха поднимется к отметке +25 градусов.

В итоге в следующую неделю, как ожидается, Алтайский край войдет в благоприятных погодных условиях.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость