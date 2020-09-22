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Жизнь

Мокрый снег, заморозки и ветер до 100 км/ч. Алтайский край ощутит на себе первое дыхание зимы

Ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае на этой неделе. Начнется оно уже 22 сентября. В течение ближайших дней в регионе ожидается мокрый снег, мощный ветер и отрицательные температуры воздуха.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, дно холода на этой неделе придется на конец дня 23 сентября, сутки 24 сентября и ночь на 25 сентября, когда на районы края будет оказывать влияние северный циклон.

При этом в ночь на среду местами в предгорьях возможно похолодание до -1 градуса. 23 и 24 сентября в регионе ожидаются дожди, при этом в четверг местами в предгорьях с мокрым снегом.

В ночь на пятницу, 25 сентября, мокрый снег может пойти и в северных районах Алтайского края.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

При этом по мере ухудшения погоды будет усиливаться ветер. При порывах его скорость может достигать 28 метров в секунду — 100 километров в час.

Затем наш регион окажется под влиянием антициклона.

Погода стабилизируется, но будет достаточно холодно — в ночные и утренние часы местами возможны отрицательные температуры воздуха.

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