Молился 1000 дней, дружил с медведем: кто такой преподобный Серафим Саровский и в чем помогает

15 января в православной церкви установлен день памяти Серафима Саровского. Это один из самых любимых и почитаемых российских святых. Христиане верят, что искренняя молитва Серафиму Саровскому способна помочь в любых трудных жизненных ситуациях. Рассказываем, кто такой преподобный Серафим Саровский и в чем он помогает.

Преподобный Серафим Саровский

Преподобный Серафим Саровский с детства мечтал о монашеской жизни. Он принял постриг в Саровской пустыне, а став иеромонахом, ушел в безлюдные места, чтобы жить отшельником.

Серафим Саровский проводил время в трудах, молитвах и посте. Кроме того, святой наложил на себя подвиг 3-летнего молчания, а затем — затворничества, пишет РИА Новости.

Когда затворничество закончилось, к святому стали приходить люди. В житии говорится о том, что преподобный Серафим Саровский многих исцелил от болезней. Современники вспоминали, что он встречал всех с радостью и любовью.

Один из самых известных эпизодов жизни «саровского чудотворца» — его молитвенный подвиг. Согласно церковному преданию, стоя на камне, Серафим Саровский молился 1000 ночей в лесу и 1000 дней в келье. Кроме того, в житии рассказывается о трогательной дружбе преподобного с медведем. Отшельник подкармливал лесного хищника хлебом.

Серафима Саровского причислили к лику святых в 1903 году, через несколько десятилетий после смерти, пишет «Фома». Мощи преподобного хранились в Дивеевском монастыре. В советское время их увезли в неизвестном направлении. В 1991 году мощи нашли и вернули в монастырь.

Преподобный Серафим кормит медведя хлебом. Фрагмент литографии «Путь в Сарово» days.pravoslavie.ru

Праздник Серафима Саровского

В православной церкви Серафима Саровского каждый год чествуют дважды:

15 января — день памяти и второе обретение мощей Серафима Саровского;

1 августа — первое обретение мощей и проставление ( канонизация) преподобного Серафима Саровского.

В чем помогает молитва Серафиму Саровскому

К Серафиму Саровскому верующие обращаются в молитвах с любыми просьбами: о помощи в моменты отчаяния или в беде, защите от искушений, исцелении от болезни, пишет hram-kupina.ru.