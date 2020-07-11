Молодая жена Петросяна рассказала, чего не потерпит в браке

Как оказалось, она не собирается становиться обычной домохозяйкой. И не советует того же другим девушкам.
Вот что она написала одной из подписчиц, которая пожаловалась на требование мужа заниматься семьей: «Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет неинтересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент «заточения».
Бурхунова также заявила, что любящий муж никогда не заставит меняться жену, а сделает все, чтобы она «реализовалась не только как мать, но и как профессионал, как красивая женщина».
Напомним, что Евгений Петросян развелся со своей женой Еленой Степаненко в 2018 году. Брухунова — уже пятая избранница юмориста. Ходят слухи, что пара уже обзавелась ребенком.