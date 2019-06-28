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Жизнь

Молодежь и предпенсионеры рассказали, довольны ли они жизнью

Более половины опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Молодежь. Фестиваль красок.
Молодежь. Фестиваль красок.
СС0

Опрос также показал, что среди людей в возрасте 35−60 лет довольных своей жизнью оказалось не более 42%. При этом в группе в группе 60+ таких уже 54%. Средний показатель среди всех возрастных групп составил 49%.

С надеждой на улучшения в жизни смотрят россияне в возрасте от 18 до 24 лет (42%). С повышением возраста оптимистические настроения падают до 11%. В основном россияне (всех возрастов) считают, что все будет без изменений (42%), пишет polit.ru.

В инициативном опросе ВЦИОМ принимали участие 1600 респондентов россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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