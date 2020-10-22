Молодежь ищет свое дело. Как началась в Барнауле съемка «Фабрики бизнес-идей»

В Алтайском региональном центре «Мой бизнес» начались съемки уникального бизнес-реалити. В необычном для края формате конкурса «Фабрика бизнес-идей» принимают участие будущие предприниматели — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Победитель сможет не только реализовать свой проект, но и получить финансирование.

Altapress.ru побывал на на первом дне съемок, чтобы увидеть происходящее своими глазами. Для начала участники бизнес-реалити были разделены на 2 команды, каждая из которых побывала на специально организованных тренингах успешных алтайских предпринимателей. О чем рассказали тренеры и как их слова оценили участники, читайте в нашем материале.

Бережно и с перспективой

Татьяна Дведенидова, руководитель проекта «Фабрика бизнес-идей», рассказала, что предстоящие занятия и бизнес-тренинги познакомят молодых соискателей с «лин-стартапом» (или с «бережливым стартапом»). Данная методика позволяет понять, как при запуске бизнеса максимально эффективно использовать инвестиционные ресурсы, которых на первых порах совсем не хватает.

Еще одна главная задача этого курса, подчеркивает эксперт, дать понимание того, что делать с бизнес-идеей в дальнейшем, как ее развивать. Любой проект необходимо видеть в перспективе, не на один год вперд, а на несколько лет.

Активность , любознательность , настойчивость

Пожалуй, одним из главных достоинств подобных бизнес-тренингов является то, что здесь отсутствует строгая иерархия — молодежь активно участвуют в процессе обсуждения проблем и поставленных задач на протяжении всего занятия.

Денис Матис, учредитель детского сада «Капитошка» и по совместительству тренер на «Фабрике бизнес-идей», в начале своего занятия предложил участникам обозначить регламент, на основе которого он сам будет учить юношей и девушек. «Так, „не лениться“, записываю. Что еще? Задавать вопросы? Классно, я даже это выделю», — озвучивал предложения ребят Матис, параллельно фиксируя их на доске.

Главное правило бизнеса, считает тренер, «попробовать самому», сделать первые шаги. Такая практика даст четкое понимание — получится у вас заниматься созданием и развитеим своей компании или нет. Причем только при таком подходе удастся выполнить работу над ошибками — они, как и в любом другом деле, неизбежны — и продвинуться дальше.

Денис Матис,

учредитель детского сада «Капитошка»:

— Если у вас что-то не получилось, пробуйте снова. Даже если у вас не получилось 15−20 раз, меняйте бизнес-идею и пробуйте еще раз. Те, кто смогли пересилить себя и еще раз начали свой бизнес, стали настоящими предпринимателями.

Денис Матис , тренер на «Фабрике бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

Видеть цель

Кроме того, в ходе тренинга участники фабрики отвечали на вопрос: «Что нужно, чтобы заниматься бизнесом?», а тренер комментировал их реплики и поправлял в случае необходимости. Матис согласился с молодыми людьми, что для открытия бизнеса крайне важна точная цель. При этом, добавил он, важно планировать её на определенный период, чтобы понимать, куда вы идете.

Главная ошибка при постановке цели — ограничивать свою свободу. Не нужно думать, что для открытия бизнеса непременно нужны какие-то особенные связи или крупный начальный капитал. Вовсе нет.

Денис Матис,

учредитель детского сада «Капитошка»:

— Чем свободнее вы в поиске целей, тем быстрее и лучше сможете начать. Главное — побороть лишние ограничения, которые мешают вам.

Денис Матис , тренер на «Фабрике бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

Как начать стартап , не имея больших денег

Матис отметил, что каким бы бизнесом не занимались молодые люди, всегда можно найти возможности, не имея «ресурсов», приступить к созданию своего стартапа.

К примеру, вам нужен компьютер для работы, но у вас его нет. Работайте у друзей, или в интернет-кафе. Есть также для этого в Барнауле и коворкинги.

Не можете позволить себе рекламу, чтобы сформировать клиентскую базу? Сами ищите клиентов, обзванивайте людей, проникайте в соцсети.

Нет возможности брать все дела на себя? Идите молодых и талантливых профессионалов. Но только таких, чтобы они работали по принципу «продал-получил», т. е. за процент от продаж.

Аренда помещения вам не по силам? Возьмите собственника в долю.

В заключении этой части тренинга Матис подытожил: решить можно любую проблему, главное — хорошо искать и сосредоточиться на решении.

Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

Три типа бизнес-моделей

Также Денис Матис познакомил участников с тремя основными типами бизнес-моделей:

Операционная — акцент на привлечении сертифицированных специалистов , инвестирование в профессионалов. Сервисная — во главе угла стоит удобство клиента , который , разумеется , всегда прав. Инновационная — нацелена на постоянное изменение и улучшение конкретных продуктов и бизнес-процессов.

Затем на конкретных кейсах (опыт компаний Ozon, Gillette, IKEA) тренер рассказал о 12 «взрывных» бизнес-моделях, которые пригодятся будущим предпринимателям для построения своей собственной компании. Это, к примеру, «долевая собственность», «подписка», «краудфандинг» и так далее.

В завершении своего выступления Матис предложил участникам определить, какая бизнес-модель подходит именно для их идей. Будущие предпроиниматели поделились своими мыслями и совместно с тренером выделили ошибки выбора или применения той или иной бизнес-модели.

Денис Матис , тренер на «Фабрике бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

Что такое MVP и почему это нужно знать при запуске своего бизнеса

Валентина Шилова, сертифицированный коуч ICF, а также основатель компании «АлтайГлонассМониторинг» — второй тренер на «Фабрике бизнес-идей». Она рассказала участникам о бережливом стартапе и MVP.

MVP — это минимально жизнеспособный продукт, который позволяет получить обратную связь от пользователей и понять их потребности.

Валентина Шилова,

сертифицированный коуч ICF:

— Речь не идет о том, что это самый плохой продукт. Это лишь продукт, который содержит основные функции и актуальность которого важна для наших пользователей.

Шилова предложила участникам попробовать разобрать MVP на конкретном примере — женская парикмахерская. Минимальным жизнеспособным продуктом здесь будет, к примеру, женская стрижка.

Валентина Шилова , тренер на «Фабрике бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

Валентина Шилова,

сертифицированный коуч ICF:

— Мы эту услугу внедряем, выясняем, кто ее целевая аудитория — только в моем доме живет 300 женщин, даже если каждая вторая будет ко мне приходить, то это столько-то денег. Посмотрела цены конкурентов, сделала свою услугу дешевле на 20 рублей.

Далее необходимо выстроить план, в котором будут отмечены поэтапные результаты развития бизнеса — сколько человек пришло, сколько мы потратили на привлечение одного клиента, размер среднего чека и т.д.

Валентина Шилова , тренер на «Фабрике бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Валентина Шилова , тренер на «Фабрике бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин Валентина Шилова , тренер на «Фабрике бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

Основное достоинство MVP

Четкое понимание MVP позволяет сэкономить деньги, не вкладывая их в расширение стартового бизнеса. Любую новую идею расширения нужно сначала проверять как гипотезу.

Валентина Шилова,

сертифицированный коуч ICF:

— Бережливый стартап это про то, что вы начинаете лишь с одной гипотезы. Если она сработала, добавляете новую. Если не получилось, то меняете одну гипотезу на другую. Только в таком порядке.

Затем необходимо проверить, насколько продукт полезен для потенциальных пользователей. Не стоит гадать — нужна обратная связь с клиентами. Следует сформировать базу ваших потенциальных заказчиков и найти последователей.

Шилова считает, что когда предприниматель работает с MVP необходимо прибегать к методике «Найди и посмотри сам». В качестве примера она привела инженера Toyota, который провел два года в Америке, узнавая у фермеров, какой автомобиль был бы для них наиболее удобным. Такой подход привел к тому, что компания смогла создать мини-вен, который пользовался огромной популярностью на рынке

Валентина Шилова , тренер на «Фабрике бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

Валентина Шилова,

сертифицированный коуч ICF:

— Самому искать гипотезы — это, конечно, классно, но пока ты не опросил своих потенциальных клиентов, приступать к этому преждевременно.

Три механизма бережливого стартапа

Стартапу нужен уверенный рост и долгосрочный результат, считает Шилова. В этом начинающему предпринимателю помогают специальные механизмы, которые сегодня используют крупные компании.

Липкий рост — удержание своих пользователей. Ваши клиенты не только должны остаться с вами , но при этом раз за разом обращаться к вашему продукту. В качестве примера эксперт привел Snapchat , в котором нельзя было публиковать фотографии на длительный срок — они удалялись через сутки. Это способствовало тому , что пользователи каждый день по нескольку раз открывали приложение. Вирусный рост ( или иначе сарафанное радио) — как только вы запускаете бизнес , вы должны обзавестись связями , постоянно рассказывать о своем продукте знакомым , которые в дальнейшем будут сообщать о нем своему окружению. Оплаченный рост. Яркий пример реализации механизма — компания Uber. Она на свои средства организовывала мероприятия в Сан-Франциско , после чего бесплатно развозила гостей по домам. Это обеспечило огромную популярность компании , благодаря чему Uber смогла выйти на мировой рынок.

Первый день съемок «Фабрики бизнес-идей». Дмитрий Лямзин

Что думают участники о первом учебном дне

Гетманец Сергей, 21 год, учится на 4 курсе в институте «МИЭМИС» в АлтГУ. На конкурсе он вместе с партнером представляет проект «Бесплатной распечатки и ксерокопирования текста для студентов». Сергей считает, что экономия денег для студентов имеет огромное значение.

Гетманец Сергей:

— Мы сейчас в отличие от некоторых университетских занятий получаем знания от уже действующих предпринимателей, у которых были как взлеты, так и падения. Здесь нам сначала дают теорию, а затем подкрепляют её практическими примерами. На мой взгляд, крайне эффективный способ подачи информации.

«Мне очень понравилась то, как подаются знания», — рассказывает Мария Нехвядович. Участнице 18 лет, учится она на 1 курсе института «Искусств и дизайна» в АлтГУ. Девушка хочет открыть школу моды и стиля для маленьких девочек — их будут учить как правильно одеваться и как преподносить себя в юном возрасте. «Это будет очень похоже на институт благородных девиц», — объясняет Мария.

Центр «Мой бизнес»

Будущая предпринимательница подчеркивает, что конкурс позволит не только развить собственный бизнес, но и обзавестись множеством полезных связей. Она подчеркивает, что среди участников очень много талантливых ребят, работами которых она впечатлена. А еще ей очень понравилась организация конкурса.

Мария Нехвядович:

Мне очень понравилось, как все здесь организовано. Очень хороший персонал доброжелательный. Если у тебя есть вопросы — обязательно помогут, ответят.

Еще одна участница конкурса — Екатерина Воронина, студентка 3 курса экономического факультета АГАУ. О поддерэке начинающих предпринимателей узнала в университете. Девушка хочет открыть в Барнауле антикафе для молодых ребят, которые могли бы почувствовать прелести студенческой жизни. «Это будет площадка, для реализации вашего творческого потенциала», — делится она идеей. Кто угодно сможет выступить в антикафе со своим стенд-апом или дать небольшой музыкальный концерт.

Екатерина Воронина:

— Сегодня были первые лекции, материал очень доступный, тренеры все объясняют. Уверена, что эти знания пригодятся. И я рада, что мне выпала такая возможность, что я вообще здесь нахожусь.

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Организатор Конкурса: Центр «Мой бизнес». Срок проведения Конкурса: 29.07.20−04.12.20. Положение о Конкурсе — здесь