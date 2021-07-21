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Жизнь

Молодые художники в Новосибирске раскрасили электричку и теперь ответят за рисунки

Шестеро молодых художников в Новосибирской области подозреваются в вандализме. Они ночью раскрасили в стиле «граффити» три вагона электрички. В компании РЖД рисунки не понравились и были расценены как порча чужого имущества.

Электрички.
Электрички.
http://mintrans22.ru/

Уголовное дело по статье «Вандализм» возбуждено в отношении четырех жителей Новосибирской области, а также их гостей из Московской и Ленинградской областей, сообщает УТ МВД России по СФО.

Парни познакомились на проходящем в столице Сибири фестивале субкультур. Им было так интересно на фестивале, что ночью они приняли решение разрисовать вагоны электропоезда. Свой творческий порыв они полностью реализовали на станции Чулымская.

Однако художников заметила местная охрана, сбежать им удалось только на автомобиле. Но вскоре молодые люди были задержаны, а по тюбикам с краской была доказан их причастность к творчеству.

Нанесенный ущерб в компании РЖД оценили в 36 тыс. рублей. Художникам за вандализм грозит штраф или арест на 3 месяца.

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