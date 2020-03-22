Молодые жители Алтая «получили по полной» за поставку наркотиков в регион

В Алтайском крае осуждены трое жителей, которые поставляли в регион крупные партии синтетических наркотических средств, сообщает региональная ФСБ.

Приговор вынесли мужчинам 1975, 1993 и 1991 годов рождения. Их признали виновными в «незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

«С мая по июль 2019 года осужденные Жуков и Грушко забирали в соседних регионах крупные партии наркотических средств и привозили их в Алтайский край. Здесь они расфасовывали „товар“, смешивали наркотик с различными веществами, увеличивая таким образом объем, и оставляли мелкооптовые „закладки“ смесей в различных местах края», — рассказали в ведомстве.

В дальнейшем эти партии разбивались на еще более мелкие фасовки третьим осужденным — Караваевым. Он же делал розничные закладки.

«Распространение среди конечных покупателей осуществляли через оператора магазина так называемым бесконтактным способом на „темной“ части интернета (Darknet)», — отметили в ФСБ.

Во время обысков обнаружили около 3 кг наркотических средств, а также оборудования для упаковки и фасовки и вещества для изготовления смеси.

Кроме того, обнаружили более 30 закладок. Таким образом, общий объем составил более 5 кг — свыше 10 млн рублей.

По решению суда, все трое отправятся в колонию строгого режима: Дмитрий Караваев и Алексей Грушко — 6,5 лет лишения свободы, Роман Жуков — 6 лет 7 месяцев.