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Жизнь

Молодой барнаулец отправился в колонию за рецидивную любовь к пьяному вождению

20-летнй житель Барнаула получил реальный срок за управление автомобилем в нетрезвом виде. В таком виде на дорогах его ловили дважды.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

Установлено, что осужденный в 2017 году привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Срок его административного наказания еще не истек, а к выпивке и автомобилю уже потянуло.

В марте 2020 года после празднования своего дня рождения, осужденный вызвался отвезти домой одну из присутствовавших в компании девушек и сел за руль автомобиля «ВАЗ-2107».

Автомобиль привлек внимание сотрудников полиции, поскольку передвигался по городу в ночное время с неисправными фарами, сообщает прокуратура Центрального района Барнаула.

После требования об остановке, водитель резко прибавил скорость. Когда сотрудники ГИБДД заставили его остановиться, из машины выскочили и бросились бежать в разные стороны семь человек, включая водителя. .

Приговором Центрального района Барнаула за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения жителю города с учетом имеющихся ранее судимостей назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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