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Жизнь

Молодой человек в черном пропал по пути в Бийск

В Новогоднюю ночь 31 декабря 18-летний парень отправился к дедушке в Бийск и пропал.

Пропал человек.
Пропал человек.
"СпасАлтай22"

"СпасАлтай22" сообщает, что в Алтайском крае разыскивают жителя Майминского района Республики Алтай.

В Новогоднюю ночь Руслан Сафаров уехал с. Соузга к родственнику в г. Бийск. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

  • Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные.
  • Был одет: черная шапка, черные штаны с лампасами, черная куртка, белые кроссовки.

Данные о пропавшем можно сообщить по номеру, указанному в ориентировке.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула ушла из дома три недели назад. Ее все еще ищут

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