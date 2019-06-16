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Жизнь

Молодожены прокатились по Рубцовску на свадебной фуре

Необычный свадебный кортеж заметили жители Рубцовска 15 июня. Фотографии опубликовали в группе «Инцидент Рубцовск».

Свадьба.
Свадьба.

Жители удивились и восхитились необычным подходом к организации свадебного трансфера.

Неизвестные герои дня получили одобрительные комментарии с поздравлениями и пожеланиями любви в супружеской жизни.

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