«Монтаж и прессинг»: Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»

Российская певица Глюкоза объяснила в своем Instagram слова об «украинском Крыме», которыми она ответила киевскому пограничнику на соответствующий вопрос.

Ранее Госпогранслужба Украины опубликовала видео, на котором Глюкоза пытается получить разрешение на въезд в страну.

Ее спросили, как она относится к «оккупации Крыма Российской Федерацией».

«Я вообще никак не отношусь, просто вне политики. Но для меня иметь возможность выйти на Украину намного важнее… но Крым украинский…», — ответила певица на вопрос о принадлежности полуострова.

При этом Глюкоза продолжает свою фразу, однако погранслужба обрезала видео на этом моменте. Ей на три года запретили въезд в Украину.

После публикации этих кадров на певицу обрушилась волна критики.

???? Трирічна заборона Глюкозі за відвідування окупованого Криму

???? https://t.co/HaS44gIVDv pic.twitter.com/y0zbNQWFUF — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) August 7, 2020

Спустя несколько дней Глюкоза решила объяснить произошедшее. По ее словам, вечером 6 августа она прилетела в Киев, чтобы увидеть друзей и поработать над новой музыкой и клипами.

До этого у нее был трехлетний запрет на посещение Украины, но уже закончился — поэтому и полетела.

«Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка. Со мной все время говорили на украинском языке, зная, что я на нем не разговариваю, говорили очень грубо, выводя и заводя в комнаты вновь и вновь», — рассказала певица.

Глюкоза подчеркнула, что во время «допроса» ей постоянно задавали один и тот же вопрос: «Чей Крым?»

«Меня не отпускали, продолжали давить. На третьем часу прессинга я задала встречный вопрос: „Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский?“ Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно», — пояснила Глюкоза.

Она отметила, что ее «бессовестно унижали, провоцировали и просто кинули в топку политического фарса, сделали пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов».

Сейчас певица в России «приходит в себя», но «обида до слез» осталась.

Ранее Глюкоза оценила смелый клип барнаульских студентов на свой хит и написала, что «Барнаульский вариач на #Танцевач — это кайф».