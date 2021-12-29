Мораторий со сроком. Почему смертную казнь в России могут вернуть

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Почему на смертную казнь ввели мораторий?

Мораторий на высшую меру наказания был нужен России, чтобы вступить в Совет Европы. Об этом Зорькин написал в своей новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

По его словам, в 1999 и 2009 годах КС подтвердил свое решение, но полностью смертную казнь не отменил. Дело в том, что сделать это может только законодатель.