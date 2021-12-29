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Жизнь

Мораторий со сроком. Почему смертную казнь в России могут вернуть

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключает возврата смертной казни в России. Почему с высшей меры наказания могут снять мораторий — в материале altapress.ru.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.
1
Когда ввели мораторий на смертную казнь?

Мораторий на смертную казнь в России ввели 16 апреля 1997 года. При этом последний смертный приговор исполнили 2 сентября 1996-го, и имя казненного тогда не обнародовали.

2
Почему на смертную казнь ввели мораторий?

Мораторий на высшую меру наказания был нужен России, чтобы вступить в Совет Европы. Об этом Зорькин написал в своей новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

По его словам, в 1999 и 2009 годах КС подтвердил свое решение, но полностью смертную казнь не отменил. Дело в том, что сделать это может только законодатель.

3
Почему смертную казнь в России могут вернуть?

«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — подчеркнул глава Конституционного суда.

4
А, наоборот, могут ли смертную казнь в России полностью отменить?
Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

Валерий Зорькин считает: пока существует практика умышленных убийств, вопрос о применении смертной казни не будет закрыт. Многое, отметил он, зависит от общей правовой ситуации в стране.

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