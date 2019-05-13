Мордовские силовики и епископ несли в рядах «Бессмертного полка» одинаковые портреты с разными именами

Руководитель МВД и прокурор Мордовии 9 мая шли в колонне с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина, но на одном снимке он подписан как «Андрей Матвеевич», а на другом — «Матвей Андреевич». Епископ Вениамин (Кириллов) также держал в руках фотографию ветерана Кудашкина.

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

МВД по Мордовии объяснило, почему региональный министр внутренних дел Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли на акции «Бессмертный полк» 9 мая два одинаковых портрета. По версии МВД, Арсентьев разрешил друзьям нести фотографию своего деда.

В сообщении МВД отмечалось, что «руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по одной из главных улиц Саранска до площади Победы с фотографиями своих родственников-фронтовиков».

«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям… Кудашкин — это дедушка нашего министра Арсентьева», — заявили в пресс-службе МВД по Мордовии.

Как предположило издание Baza, речь может идти о Матвее Кудашкине, награжденном орденом Отечественной войны II степени.

Комментаторы пишут: «Допустим, они несли фото не своего деда, а просто из уважения. Еще допустимо. Но менять имя-отчество — это уже подтасовки. Что для их должностей — прокурора и священника, недопустимо».

Вскоре после того, как на эти снимки обратили внимание СМИ, фотографии и пост были удалены с официальной страницы МВД Мордовии во «ВКонтакте». Но паблик «Омбудсмен полиции» успел опубликовать их, пишет ura.ru.

Однако собеседник агентства затруднился объяснить, почему под портретами одного и того же человека размещены разные имена, пишет mail.ru. И заявил, что 13 мая региональное управление МВД даст официальный комментарий по этому поводу.