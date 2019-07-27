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27 июля 22°C

Море народа и крутых сувениров. На Шукшинском фестивале начался концерт

Гости Шукшинского фестиваля собрались на горе Пикет около памятника Василию Макаровичу. Их ждет основная праздничная программа, а еще самые отборные сувениры, передают корреспонденты altapress.ru.

Гора пикет. Шукшинские чтения. 2019 год.
Гора пикет. Шукшинские чтения. 2019 год.
altapress.ru.

Сувенирную продукцию высшей пробы продают на ярмарке «Город мастеров». Здесь есть все: от вышитых полотенец до кольчуг.

Особой популярностью пользуются ножи, сабли и шашки кузнецов из Целинного район. Плетеные корзины им в этом уступают. Среди представленной сувенирной продукции выделились гончарные изделия. Желающие могли купить высокохудожественный горшок или кувшин, а также вылепить посуду самостоятельно.

Мастера не спешат отдавать свои произведения за бесценок и ищут ценителей.

Гора пикет. Шукшинские чтения. 2019 год.
Гора пикет. Шукшинские чтения. 2019 год.
altapress.ru.

Между тем большая часть гостей заняла мета напротив сцены, установленной на Пикете. Пасмурная погода в этот раз избавила людей от изнуряющей жары. Желающих посмотреть и послушать знаменитостей собралось очень много. Кстати, пьяных почти нет.

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