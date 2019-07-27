Море народа и крутых сувениров. На Шукшинском фестивале начался концерт

Гости Шукшинского фестиваля собрались на горе Пикет около памятника Василию Макаровичу. Их ждет основная праздничная программа, а еще самые отборные сувениры, передают корреспонденты altapress.ru.

Сувенирную продукцию высшей пробы продают на ярмарке «Город мастеров». Здесь есть все: от вышитых полотенец до кольчуг.

Особой популярностью пользуются ножи, сабли и шашки кузнецов из Целинного район. Плетеные корзины им в этом уступают. Среди представленной сувенирной продукции выделились гончарные изделия. Желающие могли купить высокохудожественный горшок или кувшин, а также вылепить посуду самостоятельно.

Мастера не спешат отдавать свои произведения за бесценок и ищут ценителей.

Гора пикет. Шукшинские чтения. 2019 год. altapress.ru.

Между тем большая часть гостей заняла мета напротив сцены, установленной на Пикете. Пасмурная погода в этот раз избавила людей от изнуряющей жары. Желающих посмотреть и послушать знаменитостей собралось очень много. Кстати, пьяных почти нет.