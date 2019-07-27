Море народа и крутых сувениров. На Шукшинском фестивале начался концерт

Сувенирную продукцию высшей пробы продают на ярмарке «Город мастеров». Здесь есть все: от вышитых полотенец до кольчуг.
Особой популярностью пользуются ножи, сабли и шашки кузнецов из Целинного район. Плетеные корзины им в этом уступают. Среди представленной сувенирной продукции выделились гончарные изделия. Желающие могли купить высокохудожественный горшок или кувшин, а также вылепить посуду самостоятельно.
Мастера не спешат отдавать свои произведения за бесценок и ищут ценителей.
Между тем большая часть гостей заняла мета напротив сцены, установленной на Пикете. Пасмурная погода в этот раз избавила людей от изнуряющей жары. Желающих посмотреть и послушать знаменитостей собралось очень много. Кстати, пьяных почти нет.