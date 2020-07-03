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Жизнь
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Море стало доступным. Как улететь в Крым, Сочи и Анапу из Барнаула

Барнаульцы и жители всего Алтая, соскучившиеся за время самоизоляции и пандемии коронавируса по морю, наконец-то получили возможность выехать на долгожданный отдых. Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова возобновил прямые рейсы на побережье Черного моря — в Крым, Сочи и Анапу.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул

Спрос на популярные российские курорты резко возрос в связи с закрытием границ и отменой международных рейсов. Интерес к отдыху на Черном море «подогревался» и внутренней обстановкой с COVID-19. Дело в том, что в связи с ограничительными мерами, курортный сезон сдвинулся до июля.

Благо, к разгару лета, популярные южные курорты все же открылись. А поэтому жители Алтая могут позволить себе захватить самую жаркую и благоприятную погоду, чтобы сходить на морские пляжи и поправить здоровье после длительного карантина.

Ситуация с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в данный момент находится на контроле и местных властей, и федеральных надзорных ведомств.

Поселок Новый Свет (Крым)
Поселок Новый Свет (Крым)
CC0

В оказании качественных и, главное, безопасных туристических услуг в первую очередь заинтересованы и сами крымские и кубанские курорты, которые готовы соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, что сегодня Россия находится на пути выхода из усиленных мер безопасности и снятия «коронавирусных ограничений».

О том, что в борьбе с COVID-19 наступил перелом в своем обращении к россиянам еще 23 июня заявил президент Владимир Путин.

Анапа
Анапа
CC0

Благодаря тому, что в РФ на государственном уровне была принята «гибкая модель» противодействия коронавирусной инфекции, региональным властям, включая руководство Крыма и Кубани, удалось выстроить наиболее оптимальные механизмы противодействия вирусу.

Все это стало основанием для того, чтобы популярные у россиян курорты оказались готовы к приему отдыхающих.

То, что южные курорты оказались крайне востребованными среди россиян, говорят цифры.

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

Так, например, в Крыму уровень бронирования гостиниц и других объектах размещения на июль достигает 90%.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, говоря о перспективах курортного сезона, подчеркнул, что в ситуации после спада заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Крым оказался очень востребован, как курорт для лечения заболеваний дыхательной системы.

При этом никакие справки для въезда в Крым сегодня не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале.

Анапа
Анапа
CC0

Что касается рекомендаций туристам, что отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. На пляже масочный режим соблюдать не нужно.

Высокую популярность со стороны россиян демонстрируют и курорты Краснодарского края. Так, спрос на отели Анапы уже увеличился по сравнению с 2019 годом на 30−40%.

Что же касается отдыха в Сочи, то здесь только за первую неделю работы курортов после снятия ограничений уже отдохнуло более 30 тысяч россиян.

Когда в Барнауле возобновили перелеты на Черное море

Прямой авиарейс Барнаул — Сочи, Барнаул — Анапа был выполнен 17 июня авиакомпанией «ИрАэро».

Еще один долгожданный рейс Барнаул — Симферополь в связи с вводом поэтапного снятия ограничительных мер состоялся 25 июня авиакомпанией «Северный Ветер».

Какие авиакомпании осуществляют рейсы из Барнаула на южных направлениях

Этим летом планируется насыщенная программа рейсов на популярные российские курорты.

Авиакомпания «ИрАэро»:

  • Барнаул — Сочи;
  • Барнаул — Анапа.

Авиакомпания «Северный ветер»:

  • Барнаул — Симферополь;

Авиакомпания «Уральские авиалинии»:

  • Барнаул — Симферополь.

Подробную информацию о стоимости авиабилетов и наличии мест можно узнать по телефонам (3852) 543−100, 350−353.

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