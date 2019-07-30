Море за «колючкой»: в Севастополе пляж Минобороны отгородили от простых смертных «спиралью Бруно»

В море по линии разделения пляжей натянута так называемая «спираль Бруно» — режущая лента. Она наносит более серьезные повреждения, чем обычная колючая проволока. Кроме обычных царапин, такое заграждение способно даже убить человека в случае большой потери крови. Особенно если учесть, что тело купальщика не защищено даже тонким слоем одежды.
Фото «моря за колючей проволокой» опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Лободинов.
«Я поднял вопрос лишь о способах мечения своей территории. По мне так не самое удачное решение», — пишет под постом автор фото.
Севастопольцы беспокоятся, что это ограждение может быть опасно для купающихся, — в том числе детей, которых может снести на проволоку случайной волной.
Как отмечает издание, популярный в городе Яшмовый пляж разделяет на две части выступающая в море скала. Попасть с одной части пляжа на другую можно, если обойти скалу по пояс в воде, пишет «Росбалт».
Отгороженная проволокой территория принадлежала Минобороны со времен Советского Союза, однако раньше ее не ограждали подобным образом.
«Если раньше здесь вроде как обучали боевых дельфинов, то сейчас здесь просто греют пузо нужные люди, и ничего больше. И вообще картинка очень символичная», «Эта конструкция продержится от силы месяца 2−3, после чего ее смоет прибоем. И окажется эта спираль Бруно в прибрежной полосе, возможно на пляже. «Чем больше в армии «дубов» — тем крепче наша оборона!», — пишут комментаторы.