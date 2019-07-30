Море за «колючкой»: в Севастополе пляж Минобороны отгородили от простых смертных «спиралью Бруно»

На Яшмовом пляже в Севастополе по воде протянули колючую проволоку, чтобы купальщики не заплывали на соседний пляж, предположительно принадлежащий Минобороны РФ, пишут информационно-аналитический ресурс «Примечания».

В море по линии разделения пляжей натянута так называемая «спираль Бруно» — режущая лента. Она наносит более серьезные повреждения, чем обычная колючая проволока. Кроме обычных царапин, такое заграждение способно даже убить человека в случае большой потери крови. Особенно если учесть, что тело купальщика не защищено даже тонким слоем одежды.

Фото «моря за колючей проволокой» опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Лободинов.

«Я поднял вопрос лишь о способах мечения своей территории. По мне так не самое удачное решение», — пишет под постом автор фото.

Севастопольцы беспокоятся, что это ограждение может быть опасно для купающихся, — в том числе детей, которых может снести на проволоку случайной волной.

Как отмечает издание, популярный в городе Яшмовый пляж разделяет на две части выступающая в море скала. Попасть с одной части пляжа на другую можно, если обойти скалу по пояс в воде, пишет «Росбалт».

Отгороженная проволокой территория принадлежала Минобороны со времен Советского Союза, однако раньше ее не ограждали подобным образом.