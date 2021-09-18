Морковный, сливовый, яблочный. 3 рецепта сока без соковыжималки

1 Морковный сок
Ингредиенты
- Морковь — 3−4 штуки;
- Лед и вода — по вкусу.
Морковь.
CC0
Приготовление
- Нарезать морковь небольшими дольками. Перекрутить ее в мясорубке до однородности.
- Разбавить пюре водой, протереть его через сито или марлю.
- Сок готов к употреблению. Перед подачей можно добавить в него пару кубиков льда.
2 Сливовый сок
Ингредиенты
- Слива без косточки — 1 кг;
- Сахар — 100 г;
- Вода питьевая — по вкусу.
Сливы.
CC0
Приготовление
- Сливу промыть холодной водой, извлечь косточки.
- Залить плоды кипятком на 3 минуты.
- Слить воду. Пропаренную сливу пропустить через сито.
- Получившуюся мягкую массу переложить в кастрюлю, добавить в нее сахар и воду.
- Перемешать будущий сок и нагреть его на плите. Довести напиток до кипения, снять пену.
- Разлить сливовый сок по стерилизованным банкам.
3 Яблочный сок
Ингредиенты
- Яблоки — 2 кг;
- Сахар — 5 столовых ложек.
Яблоки
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Приготовление
- Очищенные яблоки натереть на терке.
- Выложить тертую массу на марлю, свернутую в несколько слоев. Хорошо отжать сок в миску.
- Полученный сок перелить в толстостенную кастрюлю, добавить в него сахар. Поставить на плиту, нагреть и периодически помешивать, пока жидкость не станет светлее. Довести напиток до кипения, снять пену.
- Разлить сок по стерилизованным банкам и закатать их под крышки. Готово!