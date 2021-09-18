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Жизнь

Морковный, сливовый, яблочный. 3 рецепта сока без соковыжималки

Про праздничному календарю, 18 сентября — Всемирный день сока. Рассказываем, как приготовить свежий фруктовый или овощной напиток дома без соковыжималки, потратив минимум времени. Сочного торжества!

Сок, фрукты.
Сок, фрукты.
CC0
1 Морковный сок

Ингредиенты

  • Морковь — 3−4 штуки;
  • Лед и вода — по вкусу.
Морковь.
Морковь.
CC0

Приготовление

  1. Нарезать морковь небольшими дольками. Перекрутить ее в мясорубке до однородности.
  2. Разбавить пюре водой, протереть его через сито или марлю.
  3. Сок готов к употреблению. Перед подачей можно добавить в него пару кубиков льда.
2 Сливовый сок

Ингредиенты

  • Слива без косточки — 1 кг;
  • Сахар — 100 г;
  • Вода питьевая — по вкусу.
Сливы.
Сливы.
CC0

Приготовление

  1. Сливу промыть холодной водой, извлечь косточки.
  2. Залить плоды кипятком на 3 минуты.
  3. Слить воду. Пропаренную сливу пропустить через сито.
  4. Получившуюся мягкую массу переложить в кастрюлю, добавить в нее сахар и воду.
  5. Перемешать будущий сок и нагреть его на плите. Довести напиток до кипения, снять пену.
  6. Разлить сливовый сок по стерилизованным банкам.
3 Яблочный сок

Ингредиенты

  • Яблоки — 2 кг;
  • Сахар — 5 столовых ложек.
Яблоки
Яблоки
Открытые источники в Интернете

Приготовление

  1. Очищенные яблоки натереть на терке.
  2. Выложить тертую массу на марлю, свернутую в несколько слоев. Хорошо отжать сок в миску.
  3. Полученный сок перелить в толстостенную кастрюлю, добавить в него сахар. Поставить на плиту, нагреть и периодически помешивать, пока жидкость не станет светлее. Довести напиток до кипения, снять пену.
  4. Разлить сок по стерилизованным банкам и закатать их под крышки. Готово!
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