Мороз до -5 градусов совсем скоро придет в Алтайский край

Похолодание до -5 градусов ждет Алтайский край в ближайшие дни, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Если в ночь на субботу, 26 сентября, температуры воздуха составят +1…+6 градусов, то ночью в воскресенье будет −1…+4 градуса, а в ночь на понедельник местами возможно падение температуры воздуха до -5 градусов.

В дневные часы в ближайшие трое суток температуры в Алтайском крае будут балансировать в диапазоне +7…+12 градусов.

26 сентября в крае прогнозируют дожди, затем будет преимущественно без осадков.

По предварительным данным, ожидавшееся в крае потепление, немного запоздает — погодные условия стабилизируются, скорее всего, в начале октября.